Ángela Portero dice a Raquel Bollo lo que muchos piensan de su verdad en 'De Viernes'

La tensión en torno al relato de Isa Pantoja sobre su infancia no parece apaciguarse. Aunque la joven atraviesa un momento de felicidad por su embarazo, 'De Viernes' reabrió el debate con las controvertidas palabras de Raquel Bollo. La invitada, que se enfrentó a Ángel Portero, no dejó indiferente a nadie.

'De Viernes' comenzó con un tono conciliador cuando Raquel Bollo celebró la buena noticia: "Me da alegría todo lo bueno que le pase a ella". Sin embargo, sus declaraciones pronto dieron un giro: "Me sentía orgullosa de cómo se iba realizando, pero de cuando nos cruzamos en 'Supervivientes' el recuerdo que tengo no es bonito", afirmó.

Además, cuestionó la actitud de Isa hacia ella y su familia: "Desde que ella inicia su carrera en televisión, siempre la he defendido, pero conmigo y con mis hijos no jugó limpio".

Raquel Bollo lanzó duras sobre la veracidad del relato de Isa Pantoja, poniendo en duda algunos episodios que ha narrado de su infancia: "Hay cosas que, para mí, no fueron correctas. Hay situaciones que ella cuenta que me parecen terroríficas y es muy feo si no ha sido así". A ello sumó su percepción del distanciamiento entre los Pantoja: "Es un sentimiento de mucha pena, es una familia rota".

Raquel Bollo dejó entrever que su relación con la familia Pantoja está completamente rota: "Cuando alguien no me suma o lo que veo no me gusta, me retiro y cada uno a su camino". Además, manifestó su escepticismo hacia las declaraciones de Isa Pantoja: "Las medias verdades o las medias mentiras dan mucho miedo".

El enfrentamiento escaló cuando Ángela Portero cuestionó la posición de Raquel Bollo en 'De Viernes'. La colaboradora señaló que la invitada no estaba presente de forma constante en la vida de la familia: "Tú estabas trabajando todos los días y no estabas tanto con Isabel". Notablemente molesta, Raquel Bollo replicó con dureza: "Tú no has vivido nada y cuentas lo que te da la gana".

La tensión no quedó ahí, pues Raquel Bollo insistió en la autenticidad de su versión: "Lo que yo vivo es totalmente diferente. Isa era una niña hiperprotegida. Cuando los 'No' llegan siendo más adulta, en la adolescencia, se vuelve un problema". También reafirmó su cercanía con Isabel Pantoja en el pasado como base para sus declaraciones: "Os puede contar lo que quiera, pero a mí no".

Entre reproches y posturas enfrentadas, Raquel Bollo cerró 'De Viernes' con una firme defensa de su relato: "No tengo necesidad de mentir. Podéis creer lo que queráis, yo estoy aquí para contar mi vivencia".