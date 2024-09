Àngel Llàcer reaparece y desvela entre lágrimas cómo estuvo a punto de morir

Àngel Llàcer ha reaparecido tras meses de ausencia para contar su desgarradora experiencia con la grave enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida. En su primera entrevista, en 'Col·lapse' de TV3, el humorista no pudo evitar emocionarse al recordar los momentos más duros de su recuperación.

Àngel Llàcer, visiblemente emocionado, comenzó relatando cómo contrajo la peligrosa bacteria durante unas vacaciones en el sudeste asiático. "Me voy a Vietnam de vacaciones y desoigo esas indicaciones de no beber cualquier agua o comer según dónde. Cuando paso a Tailandia, allí me pongo muy mal y una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa", explicó el presidente de 'Tu cara me suena'.

Sin embargo, fue el 13 de abril cuando empezó su calvario: "El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta".

| 3Cat

Pocos días después su salud se complicó aún más, lo que derivó en un segundo ingreso debido a una severa hinchazón en la pierna. "La doctora advierte de que deben abrirme la pierna. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir", relataba con un nudo en la garganta.

Aunque la intervención fue exitosa, dos días después volvió al quirófano debido a la gravedad de su situación. Los médicos le advirtieron que la bacteria seguía avanzando, y las consecuencias podrían ser fatales. "Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital... se acabó. Me dijeron: 'O sales sin pierna o no sales'", revelaba entre lágrimas en 'Col·lapse'.

El mensaje de despedida de Àngel Llàcer

| 3Cat

"La única cosa que me sabía mal de morirme, y lo digo de verdad, es todos a los que os dejaba. A ti, por ejemplo, Ricard Ustrell, pensaba que no le podía hacer eso. No podía morir y que Ricard arrastre mi muerte durante toda su vida y que pensase: 'Aquí Àngel hubiese dicho esto o aquí Àngel diría no sé cuanto'. A mí esto es lo que me daba mucha pena, dejaros huérfanos de mi amistad", explicaba el cómico en 'Col·lapse', emocionándose también junto al presentador.

"Envié un mensaje a un grupo donde tú también estás, que es horroroso, se ve a una persona sufriendo y despidiéndose. Digo 'adiós adiós, os he querido mucho y solo quiero que os queráis'. Yo quería que mi legado fuese que el amor es lo más importante y que lo único que tenéis que hacer en la vida es quereros los unos a los otros", añadía Àngel Llàcer.

Además de compartir los momentos más críticos de su enfermedad, Àngel Llàcer también habló sobre las secuelas físicas que le han quedado. El actor confesó que ha tenido que aprender a caminar de nuevo y que el proceso ha sido extremadamente difícil. "He aprendido a poner un pie detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar, y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora", señaló emocionado.