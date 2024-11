Ángel Cristo JR vuelve a 'De Viernes' para enfrentarse a una invitada de su boda

El paso de Ángel Cristo JR por 'De Viernes' aún no ha terminado. El hijo de Bárbara Rey es el invitado que más veces ha pisado el plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Este viernes 22 de noviembre, junto a Ana Herminia, Ángel Cristo JR protagonizará un cara a cara con una de las invitadas de su boda.

Antes, Isa Pantoja se sentará en 'De Viernes' para desenterrar de una vez por todas el pasado y narrar primera vez con todo tipo de detalles lo que vivió en Cantora. La joven revelará cómo transcurrió y cómo se sintió tras el famoso episodio de la manguera y qué sucedió realmente cuando su madre decidió cortarle el pelo con unas tijeras. Además, responderá a Raquel Bollo, que la semana pasada acudió a 'De Viernes' para desmentir todo su testimonio.

"Me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora mismo. Nunca se me ha borrado de la mente ni el episodio de la manguera ni el corte de pelo. Para mí es un paso muy importante contarlo, la verdad solo hay una", confesaba Isa Pantoja en el avance de su entrevista en 'De Viernes'.

| Mediaset

Por otro lado, Isa Pantoja ofrecerá nuevos detalles de la relación con su tío Agustín Pantoja y su abuela y valorará la última entrevista de Diego Gómez, expareja de su madre. También se referirá a cómo está viviendo su embarazo con imágenes en exclusiva del momento en el que ella y Asraf Beno descubrieron que iban a ser padres. Recordamos que, la semana pasada, fue el joven quien se sentó en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Finalmente, Aurah Ruiz se sentará cara a cara con Ángel Cristo JR y Ana Herminia. La joven revelará sus críticas sobre la celebración de la boda de la pareja y responderá a las insinuaciones de que ella fue quien filtró información del evento. Los tres protagonizarán un cara a cara, que será ya el segundo, después de protagonizar uno tras salir de 'Supervivientes'.

Tras varias semanas consecutivas gobernando el prime time, el último 'De Viernes' perdió el liderazgo en audiencias. Las entrevistas a Asraf Beno y Raquel Bollo, igualmente, hizo subir al programa de Telecinco a un 12,3% de share y 923.000 espectadores.