Ángel Cristo JR se pronuncia ahora sobre las palabras de su madre en 'De Viernes'

Telecinco prepara el estreno de una de las entrevistas más esperadas de la temporada: 'Bárbara Rey, mi verdad'. Es un especial de 'De Viernes' que se emitirá este lunes 9 de diciembre, en el que, entre otros temas, la vedette hablará sobre su relación con Juan Carlos I. Este programa, con Santi Acosta y Beatriz Archidona, promete revelar detalles que no dejarán a nadie indiferente, incluidos a los más cercanos a la artista, como su hijo, Ángel Cristo JR.

Durante la última emisión, Ángel Cristo JR expresó su opinión sobre lo que Bárbara Rey podría desvelar. "Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad", comentó el hijo de Bárbara Rey.

A pesar de su aparente tranquilidad, Ángel Cristo JR fue tajante respecto a su madre. "Yo no tengo miedo de lo que pueda decir, no se trata de mi verdad ni de la suya, se trata de contar la verdad. Hay mucha gente que respalda lo que yo he dicho, hay pruebas y hay gente que lo ha vivido".

| Telecinco

En un tono contundente, Ángel Cristo JR manifestó su escepticismo acerca de las declaraciones que Bárbara Rey pueda hacer sobre él. "Mi madre lleva mintiendo toda la vida y yo no tengo miedo de nada, a ver qué cuenta ahora. Me parece perfecto que se siente, es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo ha hecho así", explicaba.

El hijo de la vedette también se refirió a las constantes versiones cambiantes de su progenitora. "De mi madre me espero cualquier cosa porque lleva varios años diciendo una cosa y otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado", afirmó.

"Toda la vida se ha sentado para hablar de todo menos de esto", dijo. Además, dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con Bárbara Rey en un plató de televisión: "Si ella estaba dispuesta a sentarme ante un juez, yo no tengo problema en sentarme con ella en un plató de televisión",concluyó Ángel Cristo JR. De hecho, aseguró estar "expectante" por el contenido de la entrevista en 'De Viernes'.