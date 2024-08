Ángel Cristo JR reaparece con una inesperada petición para todos sus seguidores

Ángel Cristo JR ha reaparecido en redes sociales tras un periodo de silencio, sorprendiendo a sus seguidores con una petición inusual. El concursante de 'Supervivientes' ha utilizado su cuenta de Instagram para solicitar la ayuda de sus seguidores en un asunto que considera de gran importancia.

En un vídeo publicado en su perfil, Ángel Cristo JR se ha mostrado serio y visiblemente consternado, mientras sostiene en sus manos una fotografía de su padre trabajando con leones. La imagen, según cuenta él mismo, ha estado colgada en el despacho de su antigua casa en Bohadilla desde los años 90, cuando se mudó de La Moraleja.

"Una vez más, necesito vuestra ayuda. Esta foto que veis aquí, de mi padre, cuando trabajaba con los leones, estaba en el despacho de mi casa de Bohadilla, donde vivía en los años 90, cuando me mudé de La Moraleja a Bohadilla. Aunque parezca increíble, estaba en la pared del despacho, junto con otras fotos de artistas y del mundo del espectáculo", explicó Ángel Cristo JR en el inesperado vídeo.

La situación que ha llevado al exconcursante de 'Supervivientes' a pedir ayuda a sus seguidores es un hallazgo inesperado. Mientras él y su esposa, Ana Herminia, revisaban los cuadros antiguos, encontraron unas palabras escritas en la parte posterior de la fotografía que Ángel Cristo JR no ha podido descifrar.

"Hace un rato, estábamos Ana Herminia y yo cambiando los cuadros antiguos de algunas fotografías y me ha llamado mucho la atención lo que he encontrado detrás de esta foto. He encontrado unas palabras escritas y no consigo entender o descifrar lo que quieren decir. Y aquí es donde os pido ayuda, si alguno de vosotros sabe lo que quiere decir esto o lo que significa, me gustaría, por favor, que os pusiérais en contacto conmigo", pidió Ángel Cristo JR.

La respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar, y en pocos minutos, Ángel Cristo JR comenzó a recibir un aluvión de comentarios con teorías sobre el posible significado del mensaje. Muchos coinciden en que podría tratarse de indicaciones relacionadas con el marco en el que la fotografía estuvo durante tantos años.