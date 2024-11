Ana Terradillos vive su peor mañana con un abandono de plató en 'La Mirada Crítica'

'La Mirada Crítica' vivió un tenso momento este miércoles al abordar el tema de la segunda victoria electoral de Donald Trump. La emisión contó con la presencia de Javier Ruipérez, exembajador de España en Estados Unidos, que fue invitado para analizar los posibles efectos del nuevo mandato del republicano. Sin embargo, la conversación en el plató derivó en una situación de alta tensión que culminó con el abandono de Javier Ruipérez tras un enfrentamiento con Roberto Centeno.

Javier Ruipérez inició su participación expresando su rechazo hacia el líder estadounidense: "Yo tengo cierta experiencia en golpes de Estado, como ustedes sabrán. Estuve dentro del Congreso el 23F, y fuera del Capitolio en el del 6 de enero porque aquello fue un golpe de Estado en contra de la Constitución. Ese es el personaje", afirmó con contundencia en 'La Mirada Crítica'.

Su intervención provocó que Ana Terradillos intentara redirigir la conversación hacia el futuro de Estados Unidos. Sin embargo, el exembajador continuó insistiendo en su postura: "Hablemos del futuro, pero Estados Unidos tiene como presidente a un golpista y a un delincuente".

| Mediaset

La declaración encendió los ánimos de Centeno, quien cuestionó duramente al invitado: "¿Está diciendo que Trump dio un golpe de Estado? ¿Y usted fue embajador de España?", expresó con tono indignado. En su réplica, añadió: "¡Apañada está España con un embajador como usted! ¡Hombre, por Dios!. No diga usted tonterías, no diga más tonterías de las que ya ha dicho en su vida".

Sin embargo, esto desencadenó la respuesta de Javier Ruipérez: "¡Este es el gilipollas de turno! ¡Este es gilipollas perdido!", exclamó, mientras Ana Terradillos intentaba calmar los ánimos entre los tertulianos de 'La Mirada Crítica'.

Lejos de apaciguar la situación, Roberto Centeno mantuvo su postura: "¡No puedo respetar las tonterías! A este señor no lo puedo respetar. A la mesa, sí", comentó, ante la atenta mirada de la moderadora. Este último intercambio hizo que Javiera Ruipérez decidiera abandonar el plató de manera definitiva entre gritos: "¡Ahí se lo quedan! ¡Se lo quedan! ¡Adiós!".

| Mediaset

Ana Terradillos, visiblemente afectada por la escena, intentó mediar para que Javier Ruipérez reconsiderara su decisión. "Ha sido usted muy educado, señor Ruipérez, no me gustaría que abandonase la mesa. Esto es lo que no podemos permitir", indicó la presentadora en un último intento de apaciguar el ambiente.

Sin éxito, se dirigió a su equipo para tratar de persuadir al exembajador: "No sé si producción puede sentar de nuevo al señor Ruipérez. Me interesa mucho su opinión y no me gustaría quedarme con este mal sabor de boca", pero el colaborador de 'La Mirada Crítica' no regresó.

"Reiterar las disculpas al exembajador de Estados Unidos, me quedo con muy mal sabor de boca. Ha sido un momento desagradable y me apena enormemente que haya salido de esta mesa de 'La Mirada Crítica' porque no creo que sea una ni mesa conflictiva. En fin, cada uno opina aquí como le da la gana, con diferentes opiniones, pero lo que siempre intentamos es mantener la educación. En este caso, el señor Ruipérez entiende que no se ha mantenido la educación y se ha ido de esta mesa, por lo que mis más sentidas disculpas que quiero reiterar", concluyó Ana Terradillos.