Ana Rosa abronca en directo a un reportero de 'TardeAR' por culpa de 'Ni que fuéramos'

'Ni que fuéramos' ha aparecido indirectamente en 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana se ha encargado de corregir a su reportero, con pulla incluida, después de que este confiara en una información del novedoso programa de María Patiño. Al parecer, el periodista se habría informado a través del renovado 'Sálvame' de Canal Quickie.

El programa de Ana Rosa Quintana consiguió, en exclusiva, unas declaraciones en pleno directo de Bárbara Rey.La vedette está envuelta más que nunca en una polémica que ocupa todas las tertulias televisivas. Su idilio con el Rey Emérito y su nula relación con su hijo han cobrado más protagonismo que nunca en esta última semana.

El reportero de 'TardeAR', Álex Álvarez, consiguió que la vedette se parara a hablar con él. "He tenido unos días de mucha tensión y mucho dolor, aunque no lo crean, pero estoy bien", aseguraba Bárbara Rey. Tras esta declaración, el periodista le preguntó por sus palabras del próximo lunes hablando de su hijo.

| Mediaset

"Eso sí que no, ya lo iréis viendo en las promociones. Cómo se presenta no lo sé, ya lo veremos en los próximos días, pero como ya estoy acostumbrada a que digan tantas cosas de mí", confesaba Bárbara Rey. La vedette está harta de todos aquellos que aparecen continuamente hablando de ella.

Acto seguido, el reportero tuvo un comentado fallo al soltarle que "tu hijo va este viernes al plató", consiguiendo la inmediata reacción de la vedette. "No tengo ni idea, me da lo mismo", respondía tajante la madre de Ángel Cristo JR. Además, quiso dejar claro que "tengo otras cosas que hacer y ya paso olímpicamente".

Antes de despedirse del reportero, Bárbara Rey aprovechó para soltar toda una declaración de intenciones. "Soy muy mala, todo lo que yo digo es mentira y los demás tienen la verdad, han vivido en mi casa. Son muy listos, escuchadlos a ellos, que son perfectos y son personas con una moral muy respetable", sentenciaba la vedette.

Al momento de despedirse de Bárbara Rey, Ana Rosa no dudó en abroncar al reportero de 'TardeAR'. "Álex, esto lo hemos dicho siempre, ella es un animal televisivo, yo no sé de dónde te has sacado lo del hijo. Pero no, que no, ahora le has dejado a la pobre Bárbara preocupada", exponía indignada la periodista.

| Mediaset

Frank Blanco trató de quitarle hierro al asunto soltando que "ahora Bea Archidona está diciendo que no he preparado las preguntas". La presentadora de 'De Viernes', por su parte, se encargó de comprobarlo, por si estaba equivocada. "Yo he cogido el móvil y me he puesto a preguntar, pero no", aclaraba Bea Archidona.

El reportero se defendía diciendo que "nos había llegado esa información". 'Ni que fuéramos' habría sido el medio del que se habría informado Álex Álvarez, tras soltarlo ellos primero. "Son informaciones que salen, pero yo lo digo para que los espectadores no estén esperando algo que no es así", pronunciaba Ana Rosa, desmintiendo a 'Ni que fuéramos'.