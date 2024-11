Ana Herminia deja KO a Aurah Ruiz en 'De Viernes' con una frase sobre Ángel Cristo JR

El encuentro entre Ana Herminia y Ángel Cristo con Aurah Ruiz en 'De Viernes' ha generado grandes titulares.Especialmente tras los comentarios de la joven sobre la boda de la pareja, que se celebró en medio de la polémica por la inesperada filtración de imágenes de la ceremonia. A pesar de que el enlace fue un evento exclusivo, algunos asistentes, como Aurah Ruiz, fueron señalados por sacar sus teléfonos, algo que estaba prohibido.

Durante su aparición en 'De Viernes', Aurah Ruiz respondió a las acusaciones. Además, también dejó claro que su percepción de la boda era muy distinta a la de los novios. En una entrevista previa, la invitada expresó que la boda le había parecido "cutre y escasa", además de que se quedó con hambre.

"Pensé que iba a ser de las primeras en irme, pero me dijeron, palabras de las que trabajaban en la puerta, que se habían ido casi diez personas ya porque tenían hambre", comentó Aurah Ruiz sobre el evento. Ante estas declaraciones, Ana Herminia respondió: "A una boda no se va a llenar la barriga, y si no entendió el concepto no me importa. Fueron dos horas estupendas".

| Mediaset

Las tensiones aumentaron cuando Ana Herminia acusó a Aurah Ruiz de tener celos por su relación con Ángel Cristo JR: "Tiene celos por nuestro amor. En 'Supervivientes' no hacía más que estar detrás de Ángel", aseguró la novia. Ángel Cristo, por su parte, añadió en 'De Viernes' que se sentía "muy decepcionado" por la situación.

Aurah Ruiz no tardó en responder, criticando el hecho de que durante un mes se le haya acusado de ser la "topo" de la boda. "Nos han echado la culpa sin preguntar nada, sin ni siquiera cogerme el teléfono", reclamó la joven, apuntando a que sus acusadores, en especial Ana Herminia, no habían intentado hablar directamente con ella.

En este punto, Ana Herminia dejó claro: "¿Para qué te voy a coger el teléfono si me dabas igual?", a lo que Aurah Ruiz replicó: "¿Entonces por qué me invitas a tu boda, falsa?".

La discusión en 'De Viernes' continuó con un intercambio de acusaciones sobre el regalo de bodas, con Ana Herminia revelando que Aurah Ruiz no les había hecho ninguno. La joven, por su parte, justificó su actitud diciendo: "Para lo que comí... Yo a mis invitados no les pedí nada".