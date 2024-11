Alfonso Arús paraliza 'Aruser@s' con una novedad que gustará a los espectadores

La televisión, en su historia, ha contado con muchísimas sorpresas e imprevistos. Alfonso Arús ha aprovechado el día internacional de la televisión para soltar algo que ningún colaborador esperaba.El presentador de 'Aruser@s' se mojó comentando qué le parecen los contenidos de los colaboradores.

Alfonso Arús paralizó el programa, mientras se encontraba bajo la sección de Lo+, una sección dedicada a comentar videos virales de Internet. Los colaboradores le han mostrado varios videos al catalán. De hecho, uno de ellos ha conseguido que el presentador soltara unas palabras en relación a los contenidos de 'Aruser@s'.

En él, aparecía una joven que se llevó una gran sorpresa al ver en su mochila algo que no esperaba. La protagonista del video descubría un recipiente con un almuerzo de varios días en el interior de su mochila, tras dos meses sin abrirla. Un video que generó muchísimas reacciones en el plató de 'Aruser@s'.

| Atresmedia

"¿Era arroz con leche?", se preguntaban varios de los colaboradores del programa de Alfonso Arús. La joven daba la razón a los colaboradores de 'Aruser@s', mostrando el tupper de arroz con leche transformado en moho. Este video ha causado más de una impresión en plató.

De hecho, al tratarte de una situación tan cotidiana, los colaboradores han confesado experiencias cercanas a la de la chica del video. "Hace muchos años se me olvidó en el carro de la compra, que no utilizaba casi nunca, un kilo de sardinas. Yo decía: '¿Qué narices este olor horroroso que hay por aquí?'", comenzaba Angie Cárdenas.

La colaboradora y mujer de Alfonso Arús sorprendía desvelando las terribles consecuencias de dejarse el kilo de sardinas en el carro de la compra. "Estaba lleno de gusanos. Tuve que tirar el carrito entero, pero si algo me dio tanto asco, eso fue el olor", confirmaba Angie Cárdenas.

La reacción de Alfonso Arús no se hizo esperar. "Hay que buscar urgentemente en la cabecera, si no está hecha ya, lo de 'me sucedió a mí'. Porque todos los días tenemos nuevas aventuras", soltaba el presentador de 'Aruser@s' dejando caer que su programa siempre cuenta con divertidas historias.