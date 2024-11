Alfonso Arús desvela el verdadero motivo de su sorpresiva ausencia en 'Aruser@s'

Alfonso Arús ha arrancado este martes 5 de noviembre la mañana con gran energía ante los espectadores de laSexta. El presentador ha regresado a las pantallas después de estar ausente durante los últimos minutos del programa del lunes. Pese a que no abandonó el plató, Alfonso Arús no intervino ni un momento durante los últimos 30 minutos de 'Aruser@s' y fue Angie Cárdenas quien dio paso a 'Al Rojo Vivo'.

Cabe destacar que, durante prácticamente todo el programa,los espectadores detectaron como Alfonso Arús se iba quedando poco a poco sin voz. Al presentador le costaba cada vez hablar más, lo que provocó que los últimos minutos no pudiese articular palabra.

Este martes, sin embargo, Alfonso Arús arrancaba 'Aruser@s' con la misma energía de siempre: "Muy buenos días, siete en punto de la mañana. Una hora menos en Canarias. Hasta las 8:45h en directo par compartir con todos vosotros toda la información y toda la actualidad con nuestro equipo titular".

| Atresmedia

Rápidamente, Angie Cárdenas hizo broma sobre la afonía del presentador: "Ya te dije que no buena idea eso de estar en el huerto con el torso descubierto y sin gorra". "No voy a recordar quién protagonizó una semana a lo Miguel Bosé, no voy a recordarlo... en este plató. Contagiadora oficial de virus", respondía Alfonso Arús con humor.

"A ver una cosa, aquí el tema es que yo 'pillo' una cosa y aquí el señor lo mismo. Eso o con el culito al aire has dormido esta noche", añadía Angie Cárdenas. "En cualquier caso estoy preparando la canción de en vez de 'me cago en el año nuevo', voy a cantar 'me cago en la cortisona, me cago en to'. No ha funcionado nada. Tengo el culo como un colador y no funciona", concluía Alfonso Arús para continuar con la emisión de 'Aruser@s'.

Recordamos que, en audiencias, durante el mes de octubre,'Aruser@s' fue líder con un gran 17,6% y 387.000 seguidores, su mejor dato desde mayo. Encadenó 26 meses consecutivos de liderazgo, a 5,4 puntos de su competencia. De hecho, también lideró el target comercial con un 22% de cuota, así como en su emisión completa de 07:00 a 11:00h, con un 16,4%