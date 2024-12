Alejandro Nieto actualiza su estado de salud tras sufrir un accidente en un barranco

Alejandro Nieto no gana para disgustos. Hace unas semanas, anunció su malestar contra el Hospital del Puerto de Santa María, después de que no le atendieran con la urgencia que necesitaba.Ahora ha vuelto a sufrir otro percance, pero, en esta ocasión, ha tranquilizado a sus seguidores avanzando cómo se encuentra.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' suele utilizar sus redes sociales para exponer su día a día, como muchos influencers. Ahora bien, el modelo las ha utilizado para mostrar los peligros que tiene despistarse mientras vas con la bici. De hecho, reconoció que esta caída ha sido de las caídas "más tontas" que ha tenido, pero, al mismo tiempo, de las "más dolorosas".

Alejandro Nieto pensaba aprovechar el día para recorrerse una ruta con su bici, pero un despiste le jugó una mala pasada. Según confirmaba el exconcursante de 'Supervivientes All Stars', terminó "cayendo de boca contra un montón de piedras gordas". Además, por si fuera poco, no solo se hizo daño en las piernas, sino que también en "el cuello".

| Mediaset

Este accidente fue provocado por él mismo, tras despistarse reajustando un dispositivo que lleva en el manillar y que marca sus "constantes".Esta acción condenó al modelo, provocando que saliera "volando" con su bici. Alejandro Nieto se dedicó a enseñar sus heridas y secuelas a través de stories de Instagram.

Sin embargo, pese a frenar con el freno delantero de su bici, el golpe fue inmediato, ya que salió disparado de su bici. "Tengo un dolor... me he dado hasta en el cuello, fíjate tú cómo ha sido la caída", confesaba el exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

"Tenía las constantes en el manillar, se ha dado la vuelta, lo he ido a girar y se me ha ido la bicicleta hacia la derecha, que había un barranco", insistía. A su vez, aprovechó sus redes sociales para dejar claro que no iría al médico. Quizá tendría que ver lo enfadado que salió la última vez que visitó el Hospital del Puerto de Santa María, para negarse tan rotundo.

"He venido, Tania ha hecho la comida y me he tenido que acostar, no me encuentro bien. Me he tenido que echar un poco y ahora que se ha enfriado tengo un dolor...", proseguía narrando su estado a sus seguidores de Instagram. Al parecer, el malestar que siente ahora mismo podría deberse a un latigazo cervical, tras el golpe en la cabeza y en el cuello.