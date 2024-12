Alejandra Rubio da un giro de 180º publicando el lado más desconocido de su embarazo

Alejandra Rubio es, sin duda, uno de los personajes más comentados de este año. La hija de Terelu Campos ha tenido que hacer frente, además de a su embarazo, a las grandes polémicas de su familia. Por ello, ha decidido quitarle hierro al asunto, compartiendo con sus seguidores sus imágenes más íntimas.

Dos semanas después de convertirse en madre del pequeño Carlo, la hija de Terelu Campos continúa descansando junto a su bebé. Este ha sido uno de sus años más intensos, tanto por las polémicas de su familia como por su embarazo. La influencer no ha dejado pasar la oportunidad y se ha sumado al trend de repasar el año mediante videos de galería.

De esta forma, Alejandra Rubio ha compartido un video en el que se puede ver el proceso de su embarazo. De hecho, lo que más le ha llamado la atención a sus seguidores ha sido el momento en el que aparece en el hospital. La hija de Terelu Campos permanece sentada en el sillón de la habitación del hospital preparándose para irse al paritorio.

| Mediaset

Un emotivo recuerdo que ha conmocionado a las redes sociales. Así pues, más de un rostro conocido se ha atrevido a dejar algún que otro comentario, felicitando a la pareja. "Qué bonito", comentaba Sofía Suescun, tras ver el video donde repasa su 2024.

"Qué video tan bonito", soltaba Claudia Martínez, reaccionando al video de Alejandra Rubio. Cabe recordar que la participante de 'La isla de las tentaciones' coincidió con Carmen Borrego en 'Supervivientes'. Por lo que, la relación entre la influencer y la familia Campos sería bastante buena.

Alejada de la polémica, Alejandra Rubio continúa descansando en casa, preparándose para una de sus Navidades más intensas. Otro año más en el que su abuela no estará en la mesa y en el que no será la única ausencia. Los altibajos entre Carmen Borrego y José María Almoguera prometen unas Navidades bastante movidas, en las que seguramente no habrá reencuentro entre ambos.