Alba Carrillo frena a Anne Igartiburu por lo que llega a insinuar en 'D Corazón'

Alba Carrillo y Anne Igartiburu han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'D Corazón' este sábado 28 de septiembre. Todo comenzó tras la emisión de una pieza en la que aparecía Feliciano López, exmarido de Alba Carrillo, junto a su actual esposa, Sandra Gago, en un evento en San Sebastián. La cobertura del Festival de Cine, en la que se encontraba Jordi González, dio pie a que 'D Corazón' entrevistara al tenista, lo que no sentó nada bien a la colaboradora.

"A mí es que me parece un insulto hablar del festival y sus estrellas y luego ver a este señor", sentenció en pleno directo Alba Carrillo al terminar el vídeo. Anne Igartiburu no tardó en reaccionar preguntando: "¿Un insulto por qué?". A lo que Alba respondió de manera contundente: "Lo siento, es un insulto porque no es una estrella".

La tensión en el plató aumentó cuando Anne Igartiburu le replicó: "¿Cómo que no?". Sin perder su postura, Alba insistió: "No cariño, no, será del corazón o no sé de qué, pero estrella no es". "De todas maneras, ya que estaban tan simpáticos, pues chicos, no le cuesta nada soltar un chascarrillo y seguir hacia adelante", añadió contundente la colaboradora de 'D Corazón'.

| RTVE

Alba Carrillo no ocultó su desagrado hacia la pareja, ironizando sobre la relación de Feliciano y Sandra Gago: "Ella a mí me encanta. Además, me parece una heroína. Aguantar a ese hombre, cinco años de casados, es una todoterreno. Sandra 'we love you'", expresó con sarcasmo.

Ante este comentario, Anne Igartiburu aprovechó la oportunidad para lanzar un comentario que desató aún más el debate: "Te voy a picar un poquito. Pareces Belén Esteban viviendo de Jesulín todo el rato hablando de este señor. Pero si ya te has separado él".

Alba Carrillo, visiblemente molesta, replicó: "¿Pero me tenéis aquí por eso?. Yo creo que aporto muchísimas cosas, pero me ponéis esto y me dan una pereza que me muero. No es que me caigan mal, que también, es que me dan mucha pereza".

Sin embargo, no fue el único dardo que lanzó la tertuliana, que aprovechó para criticar duramente al que fue su marido: "Y estrella no. Él ha sido un gran tenista, eso es una realidad, pero la cabeza no la ha gestionado bien y la bragueta la ha gestionado como al Rey Emérito".