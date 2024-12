Alaska aparece con un parche en el ojo en 'TardeAR' y tiene que dar explicaciones

Este lunes, Alaska sorprendió a los espectadores de 'TardeAR' al aparecer en pantalla con un parche en el ojo, despertando preocupación entre sus seguidores. La cantante explicó durante el programa que la semana pasada sufrió un trombo en la vena central de la retina. Esto le ha provocado la pérdida de visión en el ojo izquierdo.

"Estábamos en horario de programa, os estaba viendo en directo, fui a caminar por casa. De repente, se hizo como un árbol de Navidad, muchas luces de colores, y de ahí fue a negro el ojo", relató Alaska. "Tengo la vena central de la retina afectada con un trombo, lo que produce un edema en la zona de la mácula, no veo nada. Ahora veo un poco más, pero tengo todo esto tapado y veo como nuboso", añadió en 'TardeAR'.

Según explicó, los médicos están investigando posibles causas, aunque sospecha que el estrés de las últimas semanas puede ser un factor importante. "Hay que mirarlo todo: diabetes, hipertensión y todas esas cosas que pueden derivar en una situación como esta", relató.

| Telecinco

Con sentido del humor, Alaska compartió: "Hay que tomárselo con humor. En casa ya no sé quién va a partir la cebolla". Además, bromeó sobre su parche: "El parche es porque con un ojo maquillado y el otro sin maquillar, qué tranquilidad solo tener que maquillarte un ojo porque no tienes que buscar simetría".

A su lado, Mario Vaquerizo, que sigue utilizando un collarín tras la caída sufrida hace dos meses durante un concierto, tomó la palabra para disculparse con su esposa. "Te pido perdón por los nervios que te produzco en casa y te ha dado ese trombito. Alaska es controladora, siempre la aconsejo que la veo muy agobiada por no hacer todo lo que quiere hacer, pero ella me dice que no. Creo que un poco de tranquilidad nos viene bien", dijo en 'TardeAR'.

Respecto a la recuperación, Alaska aseguró que el proceso será lento pero alentador: "No parece que haya ningún daño irreversible. Pero las cosas de retina y de córnea son cosas que van despacito, así que me veréis tiempo así".

Por su parte, Mario Vaquerizo añadió: "He estado preocupado. Quiero que mi mujer me siga viendo completamente bien porque yo hace tiempo que no la veo. Pero gracias a nuestros oftalmólogos, que nos han dicho que las cosas van despacio, y sobre todo buena actitud. Y lo que no ves, te lo inventas".