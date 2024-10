La advertencia de Antonio Orozco por lo que hace una participante de 'La Voz'

En la última jornada de audiciones a ciegas de 'La Voz' los coaches se disputaron las pocas plazas restantes de sus equipos. En este ambiente lleno de tensión y expectativas, Antonio Orozco sorprendió con un valioso consejo a Karla Ferri. Se trata de una joven cantante que logró impresionar a los jueces con su potente interpretación de "Unstoppable" de Sia.

Karla, que se presentó con el respaldo de su familia, deslumbró en el escenario con su interpretación de este icónico tema. Sus impecables giros vocales y altos registros no pasaron desapercibidos para los coaches. Sin embargo, debido a la limitación de plazas, solo Luis Fonsi apretó el botón de 'La Voz', garantizando que la joven cantante se uniera a su gran equipo.

Lejos de mostrarse desanimada por haber sido elegida solo por Fonsi, Karla celebró con entusiasmo, gritando: "El que quería". El entusiasmo de la participante resonó en el plató, pero Antonio Orozco no dejó pasar la oportunidad para darle un consejo sincero: "A ver una cosa, enhorabuena porque te vas con Luis".

| Atresmedia

Aunque la felicitación era clara, el consejo de Antonio Orozco llegó pronto. "Todos nos iríamos con Luis, que lo sepas, pero lo que no haríamos los demás sería decir que te querías ir con él", advirtió con humor Antonio Orozco. Y es que el coach se refirió a las futuras oportunidades de "robo" que podrían presentarse en las siguientes etapas del concurso.

Con su experiencia, Antonio Orozco, ganador en cuatro ocasiones del programa, explicó la razón detrás de su sugerencia. "Este programa es muy largo", insinuando que mantener cierta reserva podría beneficiarla en caso de que algún otro coach quisiera "robarla" para su equipo.

Karla, sin perder el buen humor, respondió con picardía: "Si me robas, me voy contigo también", lo que provocó la risa de Antonio Orozco y del resto de los coaches. No obstante, la joven rápidamente reafirmó su lealtad a Luis Fonsi, a quien ya había admirado durante años: "Es mentira. No me vendo, me voy contigo, mi corazón", dijo con una sonrisa, confirmando su decisión.

El momento culminó con Karla y Fonsi compartiendo el escenario, interpretando juntos, lo que hizo aún más especial su incorporación al equipo del cantante.