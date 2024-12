Adiós a Xavier Grasset: TV3 cancela la emisión de 'La Selva' en la tarde

Malas noticias para los espectadores de TV3, que no podrán disfrutar de su parrilla habitual estas navidades. Uno de los afectados es Xavier Grasset, que se queda sin programa durante dos semanas. 'La Selva' desaparece de la programación de TV3 hasta el próximo 7 de enero.

De este modo, el equipo de 'La Selva' se tomará unas merecidas vacaciones en navidad. Un parón que coincide con la ligera subida en audiencias que ha vivido el programa de Xavier Grasset desde el mes de noviembre. 'La Selva' marcaba datos muy escuetos y ahora, pese a que sigue con audiencias irregulares, es más habitual ver que supera el doble dígito.

Cabe destacar que 'La Selva' de Xavier Grasset no es el único programa de TV3 que no se emitirá estas navidades. La cadena autonómica catalana ha prescindido de toda su parrilla en directo durante las dos semanas festivas. Por lo tanto, los espectadores tampoco podrán disfrutar de 'Els Matins' o de 'Tot es Mou', ni de 'Cuines' o las series 'Com si fos ahir' y 'El Paradís de les Senyores'.

| TV3

Por lo tanto, los espectadores de TV3 arrancará el día a las 6h en conexión con 'Notícies 3/24'. A las 11:30h será el momento de la emisión en abierto de 'La Travessa: expedició Mediterrani', que emitirá dos episodios cada día, hasta dar paso a los Telenotícies a las 14h. En la sobremesa se emitirá el exitoso 'El Doctor Martin' y seguirá la tarde con 'La Senyoreta Scarlet i el duc' la última semana del 2024 y 'Escola d'infermeria' la primera del 2025.

En cuanto a la última hora de la tarde, también hay cambios. 'Està Passant' se emitirá a las 19:45h con unos especiales de navidad. A las 20h será el turno de 'Atrapa'm si pots', que seguirá en la programación todas las navidades para dar paso al Telenotícies Vespre.

Cabe destacar que actualmente TV3 es líder del mes con un estupendo 13,8% de cuota de pantalla. Está muy lejos de la segunda opción, La 1, que marca un 8,7%. Pese a que parece que la autonómica bajará estas navidades, no perderá el resultado con tanta distancia.