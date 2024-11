Adiós a Rocío Muñoz-Cobo de 'La Promesa': la actriz se despide y aclara su futuro

Rocío Muñoz-Cobo ha dicho adiós a 'La Promesa',la exitosa ficción de La 1, tras interpretar durante meses a la intensa y orgullosa duquesa de Carril, doña Amalia. Su despedida tuvo lugar en un emotivo capítulo en el que su personaje finalmente aceptó que su hija Vera (Ángela Echániz) permaneciera como criada en el palacete cordobés.

Rocío Muñoz-Cobo, que se unió a la serie en julio, recordó en una entrevista para la web de TVE la emoción que sintió al sumarse a este proyecto. "Tenía mucha ilusión porque a mí 'La Promesa' me gustaba mucho de antes. Cuando me lo dijeron, ni me lo pensé. Digo: yo quiero entrar ahí y jugar, seguro", explicaba la actriz.

La inicialmente enigmática duquesa de Carril irrumpió en la trama de 'La Promesa' bajo una falsa invitación enviada por Santos (Manu Imicoz), un lacayo que buscaba poner en aprietos a Vera. Desde entonces, Amalia protagonizó múltiples visitas al marquesado para intentar recuperar a su hija. Se enfrentó a las normas sociales de la época y a los secretos que ocultaba su familia.

| RTVE

Uno de los momentos más memorables de su personaje fue la primera vez que se reencontró con Vera en el palacio. Fue una escena cargada de emociones que incluyó un bofetón: "Esa escena para mí fue el terror, porque fue mi primera escena", confesó. "Entrar en una serie que ya funciona como un reloj es un reto; no puedes ser un escollo. Fue un bautismo a lo bestia".

Rocío Muñoz-Cobo destacó la complejidad emocional de su personaje, especialmente al enfrentarse a los prejuicios de la época. "Para una señora de esta clase, asumir que su hija es una criada, es una pérdida de todo: de privilegios, de rango. Ella sabe que su hija está en un sitio horrible", explicaba la actriz.

Sobre su futuro en 'La Promesa', ha sido clara:"No estoy muerta, y aunque estuviera muerta, puedo aparecerme en forma de espíritu", bromeó. Por lo tanto, aunque no puede confirma su futuro, ha dejado la puerta abierta en un futuro si el personaje lo necesita.