Acorralan a Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta': ¿publica fotografías que no son suyas?

'Fiesta' ha pillado a Marisa Martín Blázquez engañando a sus seguidores en redes sociales. Hace varias semanas, la periodista publicó una fotografía donde se lanzaba al mar un minúsculo tanga y dejando al descubierto uno de sus pechos. La imagen rápidamente se hizo viral y muchos elogiaron su figura a los 59 años, aunque en realidad podría no ser Marisa Martín Blázquez la de la fotografía.

"Cuando el pez no sabe que el agua existe. ERES PEZ. Has nadado toda tu vida en el agua ¿Qué vas a saber tú del agua? Nada. No sabes, absolutamente, nada del agua, ni siquiera la sientes. Tendrías que haber nacido mamífero y sumergirte un día, y por primera vez, en ella. Entonces harías poesía del agua, pero naciste pez", escribía Marisa Martín Blázquez junto a la fotografía.

"No reparas en el fondo, ni en las rocas, ni en las corrientes, ni en qué lugar nacen, ni en la sal, i en la sensación de humedad, ni en la luz que se filtra desde arriba. Nunca imaginaste sacar las agallas ahí fuera. A tierra firme o a tierra temblando. Anda, dime, ¿qué vas a saber tú del agua, si naciste pez?", añadía la publicación de Instagram.

| Mediaset

De este modo, un espectador se ha puesto en contacto con 'Fiesta' para desvelar que la persona que aparece en la fotografía podría no ser Marisa Martín Blázquez. Al parecer, podría haber sido extraída de un banco de imágenes.

"A veces, si repasamos mi Instagram, si no puedo subir una foto en un momento determinado, también tiro de fotos antiguas que luego elimino del perfil", se justificaba Marisa Martín Blázquez. Por lo tanto, la periodista explicaba que sí era ella, aunque era una fotografía antigua.

"Marisa, si nos has querido hacer una broma en redes sociales, este es el momento de decirlo", le decía Frank Blanco. "Yo como la Barbie, no hablo de mi vida privada, ni confirmo ni desmiento", añadía, negándose a dar más declaraciones. No obstante, Marisa Martín Blázquez sí accedía a enseñarle la galería del móvil a Verónica Dulanto para enseñarle más fotografías de ese mismo viaje.