Abuchean a Mario Casos en 'La Revuelta' por lo que llega a decir de Pablo Motos

La audiencia está más dividida que nunca. Esto debió pensar Mario Casas, al visitar a David Broncano en 'La Revuelta' y ser sorprendido con muchísimos abucheos. El actor recibió esta reacción del público, tras nombrar a 'El Hormiguero' desvelando algo que nadie esperaba que dijera.

Mario Casas visitó el pasado jueves 'La Revuelta' para promocionar su nueva película, 'Escape', que ya se encuentra en muchísimos cines. Sin embargo, lo que no se esperaba el actor es que, nombrando el programa de la competencia, recibiría tanto odio. David Broncano tampoco se esperaba que le fuera a hablar de Pablo Motos de forma tan directa en su programa.

"Ha venido bastantes veces en el otro programa, pero nunca había venido solo", pronunciaba el presentador de 'La Revuelta', dándole la bienvenida. Grison, por su parte, aprovechó para dejar claro que "viene hoy porque la semana pasada...". David Broncano le cortó para darle paso al actor.

| RTVE

"Han pasado cuatro o cinco días, así que...", comenzaba el presentador, dejando caer que no había visitado a la competencia. "Yo al final tengo que promocionar, estoy obligado, bueno no obligado, pero...", declaró el actor intentándose justificar. Aun así, la fastidió revelando algo que ni la audiencia ni David Broncano sabían.

"Es cierto que 'Escape' es de Televisión Española. Lo que pasa es que yo ya había hablado con 'El Hormiguero', y no podía decirles que ahora iba a ir antes a 'La Revuelta'. No podía hacer eso, quedaba fatal con ellos, entiéndelo", confesaba el actor, intentando salir airoso de la situación.

Lo que no esperaba Mario Casas es que recibiría tantos abucheos tras sus declaraciones. "No, hombre, no, ¿qué os he hecho? Por el amor de Dios", soltaba el actor, tratando de ganarse al público.

"A mí me da igual que la gente vaya antes allí que aquí, por nosotros perfecto", aseguraba el presentador de 'La Revuelta'. Algo que el actor no sintió por parte del público. "A ellos creo que no eh", soltaba Mario Casas, dejando caer que al público no le hizo ninguna gracia que visitara a Pablo Motos.

"Yo ya sé que no, pero a nosotros sí. A nosotros nos da igual, sois libres", le comunicaba David Broncano, entre risas. "Pero es que si dices algo pues ya tienes que quedar bien", insistía el actor, viendo que no se había ganado al público.