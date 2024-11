3Cat da un paso histórico con sus primeros resultados: éxitos y sonadas ausencias

Un año después del lanzamiento de la histórica y reclamada plataforma, 3Cat da un paso más en su transparencia ante los espectadores. Desde su lanzamiento, una de las grandes peticiones era conocer resultados exactos de los contenidos de la OTT. Hasta ahora, 3Cat había desvelado cifras de usuarios globales y algunos datos esporádicos, pero, a partir de ahora, mensualmente se harán públicos tres ránkings con lo más visto.

"Lanzábamos la plataforma para conectar más y mejor con la audiencia. Los ámbitos de consumo han cambiado y esto hacía necesario que en el entorno digital hubiese una apuesta clara que incluyese todos los contenidos en catalán, de forma posicionada y accesible. Teníamos que adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo, como una apuesta y plataforma de país", desvelaba Rosa Romà en un encuentro con la prensa.

En este encuentro, además, 3Cat ha desvelado que la plataforma cuenta con 1,2M usuarios registrados, pese a que "muchos sabemos que son familiares y es difícil cuantificar cuantas personas hay detrás", concretaba Rosa Romà. De este modo, conectan con la plataforma 1 millón de dispositivos semanales y hay 3,6 millones de horas de consumo.

Rosa Romà, además, mencionaba las claves del éxito de 3Cat, como la apuesta por contenido nicho, mencionando 'La Travessa' para el público juvenil, 'Animals Arquitectes' como culturales o 'El Punt de no retorn'. "Contenidos que buscan llegar de una forma más completa a perfiles de públicos determinados que en nuestros canales lineales no tienen tanta cabida", explicaba la Presidenta de la CCMA. También destacaba los contenidos de catálogo, como 'Plats Bruts' y 'Merlí' y el streaming, tanto en actualidad como en el ámbito deportivo.

Sin embargo, desde 3Cat no quieren obviar que sus producciones también se pueden ver en otras ventanas. Algunas son coproducidas, como 'Això no es Suècia' con RTVE y 'Citas Barcelona' con Prime Video, o vendidas a terceros, como 'Tor' a Atresmedia. "Si hemos compartido un estreno con un tercero, no podemos conocer el consumo", desvelaba.

Las cifras de 3Cat en octubre

De este modo, la gran y esperada novedad que ha anunciado 3Cat es la publicación mensual de cifras. Habrá tres ránkings: top 20 contenidos a la carta ponderado por el número de capítulos, top 20 contenidos más vistos en directo y top 5 contenidos más vistos de catálogo.

En contenidos de catálogo, sorprende el gran impacto de 'El Cor de la Ciutat' con más de 430.000 reproducciones en el mes de octubre. Le sigue 'La Riera' rozando los 250.000, junto a 'Merlí' o 'Plats Bruts'.

En cuanto al ránking de los contenidos más vistos en el mes de octubre, los primeros resultados no han sorprendido. Cabe destacar que las cifras están ponderadas por el número de episodios. Sin embargo, no se contabiliza igual si es una emisión lineal o un contenido de plataforma, ya que en los contenidos lineales tan solo se contabilizan los capítulos estrenados ese mes, mientras que en los originales se tendrá en cuenta toda la temporada.

'La Travessa' (T2): 11.409

(T2): 11.409 'Citas Barcelona' (T2): 91.028

(T2): 91.028 'Com si fos ahir': 89.359

89.359 'L'estafador de l'amor': 57.338

57.338 'El paradís de les senyores': 47.782

47.782 'Zenit': 40.037

40.037 'Vosaltres Mateixos': 32.677

32.677 'Crims' (àudio): 25.670

(àudio): 25.670 'Quanta Guerra!': 24.183

24.183 'Polis': 23.024

23.024 'Polònia': 21.366

21.366 'Col·lapse': 21.060

21.060 'El nou clam': 16.127

16.127 'Sense ficció': 13.929

13.929 'Punt de no retorn': 11.613

11.613 'Els assasinats de Steeltown': 11.035

11.035 'Tor': 10.341

10.341 TN Migdia: 9.010

9.010 'El Búnquer': 7.138

7.138 'El matí de Catalunya Ràdio': 6.705

Por lo tanto, se confirma el gran éxito de 'La Travessa' con Laura Escanes en su segunda temporada, con más de 111.000 reproducciones por capítulo durante el mes de octubre.

Sin embargo, sorprende que no aparece 'L'eclipsi' de Roger Escapa, que ha sido uno de los estrenos del mes. De este modo, sus episodios han tenido menos de 6.705 reproducciones de media. De momento tampoco aparece 'El nou clam', otra de las grandes apuestas de 3Cat, aunque su estreno fue a final de mes.

Los siguientes pasos de 3Cat

Pese al éxito de la plataforma, la mayoría de formatos no han funcionado en su paso al abierto, como el caso de 'La Travessa': "Creemos que alejamos mucho el estreno de la plataforma al lineal. Todo el mundo que la quiso ver ya lo había hecho. Una de las cosas que nos estamos planteando es acercarlo más o hacer estrenos conjuntos. Ahora no tenemos previsto que vaya la segunda temporada de 'La Travessa' en abierto", desvelaba Sigfrid Gras, director de TV3.

"Hemos experimentado mucho con la distribución, algunas veces nos ha ido bien y otras mal. Hemos sacado un notable y a nosotros nos gustaría sacar un excelente, pero esto nos permite experimental", añadía el directivo.

De este modo, el futuro de 3Cat pasa por seguir mejorando la experiencia de los usuarios, tanto en contenidos, como en forma. Otra de las claves será seguir agregando contenidos de terceros, como ya han hecho con Cruïlla, Caixa Forum o Gran Teatre del Liceu.

Sin embargo, por el momento no ha habido conversaciones de RTVE: "Estamos en el mismo punto que hace un año debido al cambio de directiva. Nosotros trabajamos juntos en varias coproducciones, esperamos hacer una segunda temporada de 'Això no es Suècia', pero no se ha entrado a debate poder formar parte de 3cat", desvelaba Rosa Romà.