Inés Hernand ('MasterChef Celebrity'): 'Pablo Motos lleva adoctrinando muchos años'

Inés Hernand es una de las concursantes estrella de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. La joven participa en el talent show de La 1 junto a otros famosos de la talla de Cristina Cifuentes, Hiba Abouk o Pitingo. En una entrevista en TVeo, Inés Hernand ha hecho una valoración sobre su paso por 'MasterChef Celebrity'.

Además, la joven presentadora también se ha mojado sobre la guerra que hay actualmente en el access prime time. De forma inesperada, Inés Hernand ha criticado duramente a Pablo Motos, al que acusa de adoctrinar.

¿Por qué has decidido participar en 'MasterChef Celebrity'?

A mí me hizo mucha ilusión la propuesta. Eso y que Arturo Valls no nos ha llamado para 'Ahora Caigo', así que. Es un concurso en el que te tienes que apoyar sobre el autoconocimiento.

Solo debes participar en 'MasterChef Celebrity' si eres una persona que te haces escáner y que te planteas si soy una persona capaz de aguantar jornadas largas de rodaje, presión, una disciplina a la que no me he dedicado nunca, con una cámara en la cara y exponiéndome a ciertas cosas... Si te haces esa pregunta y la respuesta es sí, puedes venir a 'MasterChef Celebrity'. Si la respuesta es no y tienes otro tipo de motivaciones, ahí es donde a lo mejor puedes atascarte.

Es un programa muy exigente, pero bonito. Sales de tu forma de confort porque no es a lo que te dedicas y estás muy expuesto.

¿Entendéis a los críticos con el formato? ¿Os han apagado el horno?

No nos han apagado nunca el horno y, al contrario, en el caso de que te atasques mucho los chefs te ayudan, te dan consejo. Si te favorecen es en positivo. Hay doce ediciones anónimas y otras once de celebrity para que sepas como una persona adulta donde vas.

| RTVE

¿Ha habido momentos de tensión y malos rollos?

Es un grupo muy heterogéneo y lo que ha surgido son amistades inesperadas. Han surgido afinidades entre personas insospechadas, como con Cifuentes y Pitingo.

Cifuentes es una persona muy generosa, con una escucha, muy maternal, cuidadora, tiene mucha empatía y una personalidad muy cautivadora. Pero también es crítica, luego tienes unas conversaciones off the record de algunas cosas de su vida que me ha parecido encantadora. Y Pitingo igual, tenía una narrativa que se habían inventado porque es el mejor. Como buen gitano no defiende cosas raras que se han dicho de él y se han querido apropiar de su discurso.

¿Cristina Cifuentes te ha robado alguna fruta?

Me ha robado el corazón.

¿Habéis tenido consejos de algún antiguo concursantes?

Yo hablé con Arkano, con el que he compartido profesor, junto a Tamara Falcó también.

| Movistar Plus+

Ahora tenemos guerra entre Pablo Motos, David Broncano y Carlos Latre en el access prime time. ¿Vosotros con quién os quedáis?

Me quedo con Broncano por supuesto, por el amor de Dios. Carlos Latre por afinidad le amo con todo mi corazón y creo que a 'Babylon Show' le faltan más programas de asentamiento, espero que no lo cancelen como hace con todo Telecinco a los tres programas. Y Pablo Motos me dejó de caer bien hace unos años. Team Broncano siempre, con 'La Revuelta'.

¿Pero te ha pasado algo con Pablo Motos?

Con la narrativa de no querer ser una persona que adoctrine lleva adoctrinando muchos años y más que nada es eso. Y tampoco me ha gustado como ha tratado últimamente a los invitados, perdió un estilo que me parecía muy genuino. En el año 2010 yo gritaba su nombre, pero ahora no me gusta. Es una opinión subjetiva y de trabajo, no es que me haya hecho nada personal.

¿Esto abre la puerta de ir a más realities?

Queremos ir a 'Gran Hermano DÚO' (risas).