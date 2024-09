Hiba Abouk: 'No he hablado con Álvaro Muñoz Escassi de 'MasterChef Celebrity''

Hiba Abouk es una de las concursantes estrella de la presente edición de 'MasterChef Celebrity'. El talent show ha regresado con éxito a La 1 para ocupar el prime time del lunes. En una entrevista en TVeo, Hiba Abouk valora su paso por 'MasterChef Celebrity' y confiesa si Álvaro Muñoz Escassi le dio algún consejo.

¿Por qué has decidido participar en 'MasterChef Celebrity'?

Me lo pensé un poco porque jamás en mis planes había entrado hacer un reality, pero como me gusta tanto cocinar pensé 'por qué no'. Tal vez era el momento al estar de vuelta en España, acababa de estrenar una serie, así la gente puede conocer otra cara nuestra.

¿Entiendes a los críticos con el formato? ¿Os han apagado el horno?

Hay que entender todo, lo que dicen negativo, pero también lo positivo. Para mi todo es respetable, mientras no sea destructivo o haya maldad, por qué no?. Hay que estar preparado para participar en 'MasterChef Celebrity' porque es salir de tu zona de confort, no es a lo que te dedicas, estás rodeado de cámaras, las pruebas y los timings son muy difíciles... Es un programa de entretenimiento y entras sabiéndolo, no es solo un programa de cocina.

¿Ha habido momentos de tensión y malos rollos?

No creo que se den malos rollos, pero son situaciones tan extremas que uno está exhausto y puede saltar porque hay muchas horas de convivencia. Yo me lo he pasado teta porque me encanta cocinar. Ha sido una gran masterclass durante semanas de cocina, en la que he tenido la oportunidad de coincidir con chefs maravillosos y con un grupo que no tiene nada que ver conmigo y he descubierto personas maravillosas. Claro que te pones tensa, hay gente que sabe manejar mejor la presión, pero es normal.

¿Habéis tenido consejos de algún antiguo concursantes?

Hablé mucho con Lorena Castell antes de entrar que es muy amiga mía. Me dio consejos para saber por donde tenía que ir y también me recomendó dar alguna clase.

¿Y con Álvaro Muñoz Escassi has hablado?

No hablé con él de este tema. No hemos hablado mucho de la experiencia de 'MasterChef Celebrity'.

¿Esto abre la puerta de ir a más realities?

Queremos ir a 'Gran Hermano DÚO' con Inés Hernand (risas).