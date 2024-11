Las audiencias dejan claro si Jorge Fernández tiene futuro en 'La Ruleta de la Suerte'

Buenas noticias para Jorge Fernández y 'La Ruleta de la Suerte'. El concurso de los mediodías de Antena 3 ha cerrado el mes de noviembre triunfando en audiencias, cada vez más lejos de su rival. Unos resultados con los que Jorge Fernández se asegura por mucho tiempo su futuro como presentador de Antena 3.

De este modo, este mes de noviembre, 'La Ruleta de la Suerte' ha mediado un grandioso 21,1% de share y 1.543.000 espectadores. El concurso de Jorge Fernández encadena, por lo tanto, 55 meses de liderazgo consecutivo. Se trata de una ventaja con su rival, 'Vamos a ver', de 11 puntos, la tercera mayor distancia de la historia, y la más alta en un mes de noviembre.

Cerca de 3,2 millones de espectadores únicos siguen cada día 'La Ruleta de la Suerte', que también lidera en el fin de semana. Unos resultados que la sitúan como el tercer programa de entretenimiento más visto de Antena 3. Está debajo de 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero', que es el espacio más visto de la televisión en noviembre.

| Atresmedia

De hecho, justo después de 'La Ruleta de la Suerte', Antena 3 Noticias 1 (22,8% y 2.185.000) suma 82 meses de liderazgo consecutivo (desde feb-18). Es su mejor cuota en 16 años (sep. 2008). Aumenta a 12 puntos la ventaja con su competidor, la más alta desde mayo

Gracias a todos estos formatos, Antena 3 (12,6%) vuelve a ser en noviembre la televisión líder de audiencia. Ha vencido en los tres meses de lo que va de curso y terminará 2024 encadenando su tercer año consecutivo como la cadena líder. Su abrumador liderazgo también se refleja en el número de días que ha sido líder, dominando en el 90% de las jornadas: en 25 de los 28 días de noviembre.

Recordamos, no obstante, que Jorge Fernández no tuvo la misma suerte con 'La Ruleta de la Suerte Noche', que medió un escueto 9,7% y 1.071.000 espectadores en el prime time. Tan solo superaron el doble dígito cuatro de sus entregas en Antena 3. No obstante, el concurso de Jorge Fernández estuvo por encima del millón de espectadores en cinco de los programas.