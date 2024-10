Las audiencias dan una inesperada noticia a Xuso Jones sobre su futuro en Cuatro

Excelentes noticias para el concurso 'Lo sabe, no lo sabe', presentado por Xuso Jones en las tardes de Cuatro. La emisión de este martes marcó su récord histórico en esta nueva etapa del icónico game show callejero. Una noticia de lo más inesperada, teniendo en cuenta que 'Lo sabe, no lo sabe' ha estado en audiencias flojas desde su estreno.

En 'Lo sabe, no lo sabe' Xuso Jones recorre las calles de lugares de España a la caza de transeúntes que se presten a participar. A quienes accedan, se les formularán sucesivamente hasta cinco preguntas de cultura general, pero no las tendrán que responder directamente. Deberán dejarse guiar por su intuición y elegir entre los transeúntes de la zona quién podría conocer o no la respuesta. El éxito o el fracaso ante cada pregunta se basará unas veces en el acierto y otras en el error en las contestaciones.

De este modo, este martes, con un notable 5,9% de cuota de pantalla y 444.000 espectadores, 'Lo sabe, no lo sabe' alcanzó su máximo desde que comenzó a emitirse en agosto. Pese a que aún está lejos, el concurso se ha acercado como nunca a su principal competidor, 'Más Vale Tarde' en laSexta, que obtuvo un 7,4% de share y 575.000 seguidores. De hecho, 'Lo sabe, no lo sabe' casi supera a La 1 durante la media hora en que coincidió con la serie 'Valle Salvaje', que marcó un preocupante 6,2% de cuota.

| Mediaset

De mantenerse rondando este resultado se confomraría el éxito de Mediaset al traer de vuelta este emblemático formato, ahora con Xuso Jones. De hecho, 'Lo sabe, no lo sabe' ya ha superado a su predecesor, 'Tiempo al Tiempo', que a duras penas llegaba al 4% de cuota. Además, este martes, también ha estado casi un punto por encima de la media de Cuatro en el día, que se ha conformado con un 5% de share.

De hecho, este buen dato de 'Lo sabe, no lo sabe' también es gracias al arrastre que consigue de 'Todo es Mentira'. El programa de política presentado por Risto Mejide en la sobremesa de Cuatro está viviendo uno de sus mejores momentos, marcando un 6,8% y 596.000 seguidores este martes. Sin embargo, no ha tenido la misma suerte '¡Boom!' de Christian Gálvez, que justo después de 'Lo sabe, no lo sabe', baja a un 3,5% y tan solo 275.000 televidentes.