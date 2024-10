El futuro de Christian Gálvez en Cuatro da un giro de 180º tras las audiencias de ayer

Mediaset y Christian Gálvez respiran aliviados con la reciente subida de audiencias de '¡Boom!' en Cuatro. Este jueves, el programa logró su mejor dato hasta la fecha en las tardes del canal tras unas primeras semanas con muy malos resultados. Pese a que el dato de audiencia sigue siendo flojo para el canal, '¡Boom!' podría estar empezando a ver la luz al final del túnel.

Y es que, este jueves 3 de octubre, '¡Boom!' ha conseguido su máximo histórico en Cuatro al alcanzar un 4,3% de share y un promedio de 666.000 espectadores. Un resultado con el que igualmente el concurso de Christian Gálvez sigue por debajo de la media de la cadena. Y es que Cuatro ha marcado un buen 5,5% este jueves.

Cabe destacar que '¡Boom!' ha mostrado una tendencia positiva durante la última semana, lo que refleja una notable mejoría en la parrilla de Cuatro tras un inicio preocupante. De hecho, llegó a contar con audiencias peores que las de su predecesor, 'Tiempo al tiempo' de Mario Picazo. Y es que '¡Boom!' llegó a ser superado por 'Ni que fuéramos' en el canal TEN, un dato alarmante para Cuatro.

| Mediaset

Sin embargo, durante esta semana, el concurso ha experimentado un crecimiento significativo. El lunes obtuvo un 2,5% (172.000 espectadores) y el martes subió a un 3,4% (227.000). El miércoles, aunque con una ligera caída, marcó un 3,2% (250.000), destacando entre otros programas de la cadena.

Todo esto ha sucedido en un contexto en el que otros formatos de Cuatro también se encuentran en buen momento. Es el caso de 'Lo sabe, no lo sabe', que un día antes logró máximo histórico con un 5,3%. Al igual que 'Todo es mentira', con un récord anual con un 7,6%, también el martes, o 'En Boca de Todos', que ha conseguido superar el 6% en varias emisiones.

Este repunte de '¡Boom!' de Christian Gálvez supone una señal de que las tardes de Cuatro están comenzando a ganar terreno frente a los programas de actualidad del resto de cadenas. Sin embargo, aún sigue lejos de su principal competidor, 'Más Vale Tarde', de laSexta.

| Mediaset

En una entrevista en TVeo, Christian Gálvez negó temer a las audiencias:"La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días".

"No he hablado con la cadena de audiencias, no tengo ni idea del mínimo que necesitas para la franja. Yo soy de los que creo que los concursos necesitan tiempo para asentarse. No sé si vamos a empezar muy bien o muy mal", añadía.