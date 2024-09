Christian Gálvez pincha con '¡Boom!': deja la tarde de Cuatro en mínimo en audiencias

Malas noticias para Christian Gálvez en su regreso a televisión tras un año en el banquillo. El presentador ha aterrizado en las tardes de Cuatro para ponerse al frente de una nueva etapa de '¡Boom!'. Sin embargo, el concurso ha llegado con muy malos datos de audiencias, empeorando la franja que dejaba 'Tiempo al Tiempo'.

Recordamos que, en '¡Boom!', dos equipos de cuatro concursantes cada uno compiten "desactivando" bombas en diferentes rondas. Los participantes responden correctamente a varias preguntas en un tiempo determinado. Cada pregunta es una bomba y cada posible respuesta es un cable.

De este modo, '¡Boom!' llegó a Cuatro con un pobre 2,9% y 186.000 espectadores, un dato preocupante y que empeoraba en 2,5 puntos el dato de Cuatro en el día. El miércoles, sin embargo, conseguía su máximo con un 3,7% y 251.000 televidentes, un resultado aún malo, pero que mejoraba su franja. Sin embargo, '¡Boom!' de Christian Gálvez ha cerrado su semana en mínimo con un pobre 2,5% y tan solo 161.000 fieles.

Audiencias de la primera semana de '¡Boom!'

Lunes 9 de septiembre: 2,9% y 186.000

Martes 10 de septiembre: 3,1% y 204.000

Miércoles 11 de septiembre: 3,7% y 251.000

Jueves 12 de septiembre: 2,8% y 190.000

Viernes 13 de septiembre: 2,5% y 161.000

De este modo, '¡Boom!' media un escueto 3% de share y 198.000 espectadores en su primera semana en emisión en Cuatro. Empeora la franja que antes ocupaba 'Tiempo al Tiempo' de Mario Picazo, que en su última semana medió un 3,2% y 212.000. Por lo tanto, Christian Gálvez ha perdido dos décimas de share y 14.000 televidentes en la tarde de Cuatro.

En una entrevista en TVeo, Christian Gálvez negó temer a las audiencias:"La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días".

"No he hablado con la cadena de audiencias, no tengo ni idea del mínimo que necesitas para la franja. Yo soy de los que creo que los concursos necesitan tiempo para asentarse. No sé si vamos a empezar muy bien o muy mal", añadía.