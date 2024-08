Audiencias: 'Adivina qué hago' sube, pero sigue muy mal frente a 'Secretos de Familia'

'Adivina qué hago' sube ligeramente en audiencias en Telecinco, pese a quedarse en un flojo 6,7% y 592.000 espectadores en pleno prime time del domingo. 'Secretos de Familia' sube cuatro décimas y consigue un justo 9,9% junto a 844.000 televidentes en la noche de Antena 3. El liderazgo de la noche es para la película "La Trama" con un 10,3% y 944.000 fieles desde La 1.

Las reposiciones de 'Cuarto Milenio' consiguen un buen 7,2% en el prime time de Cuatro.

Por su parte, 'Fiesta' se conforma con un flojo 9,7% y 761.000 seguidores en Telecinco. El 'Multicine: En manos de una extraña' de Antena 3 lidera en audiencias la sobremesa con un 9,1% y 954.000. La segunda etapa de La Vuelta Ciclista a España firma un 4,8% de share en la tarde de La 2.

La película "Cuestión de Justicia" en laSexta consigue un buen 6,2% y 508.000, aunque no puede con "Ocho Apellidos Catalanes", que funciona con un 8,2% y 670.000 telespectadores en Cuatro. Además, 'Más Vale Tarde Take Away' consigue su mejor resultado con un 4,5% de cuota.

| Mediaset

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía con un 17,9%, 1.163.000 televidentes y 2.124.000 espectadores únicos desde Antena 3. Por su parte, 'D Corazón' vuelve al domingo con un horrible 4,2% de cuota y tan solo 268.000 fieles a La 1.

La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.597.000 espectadores junto a un 20,4%. Se lleva el minuto de oro a las 15:15 con 1.714.000 espectadores y un 22% de share. Supera ampliamente en audiencias a Informativos Telecinco, siendo la tercera opción de su franja.

La 1 consigue liderar el domingo

Antena 3 lidera en audiencias con distancia el domingo 18 de agosto al obtener un 9,2% de share. Telecinco se queda en segunda posición con un 8,6% mientras La 1 es tercera con un 7,7%. Cuatro con un 6,6% supera una vez más a laSexta, que se queda en un 4,9%.