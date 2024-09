Audiencias: 'La Voz' lidera con su estreno menos visto ante un correcto 'De Viernes'

'La Voz' regresa a Antena 3 líder en audiencias, pero con el estreno menos visto de su historia al anotar un 15% y 1.226.000 espectadores. La entrevista de Kiko Jiménez en'De Viernes' es segunda opción en audiencias con un correcto 12,4% de share y 910.000 televidentes, junto a 3,3M de espectadores únicos.

El estreno de 'La Ruta Morancos' en La 1 no destaca con un 7,4% y 759.000, mientras 'Viaje al Centro de la Tele' se conforma con un 6,1% y 496.000. En Cuatro 'El Blockbuster: El mediador' funciona con un 6,6% y 607.000 espectadores. Además, 'laSexta Columna' (6,8% y 684.000) baja ligeramente y 'Equipo de Investigación' (6,4% y 642.000) sube en la cadena de Atresmedia.

Estrenos de 'La Voz':

Primera edición (2012 - Telecinco): 30,6% y 4.591.000

y 4.591.000 Segunda edición (2013 - Telecinco): 23,3% y 3.438.000

y 3.438.000 Tercera edición (2015 - Telecinco): 28,1% y 4.591.000

y 4.591.000 Cuarta edición (2016 - Telecinco): 28,7% y 3.368.000

y 3.368.000 Quinta edición (2017 - Telecinco): 21% y 2.640.000

y 2.640.000 Sexta edición (2019 - Antena 3): 25% y 3.970.000

y 3.970.000 Séptima edición (2020 - Antena 3): 20,2% y 2.264.000

y 2.264.000 Octava edición (2021 - Antena 3): 20,6% y 2.219.000

y 2.219.000 Novena edición (2022 - Antena 3): 19,6% y 1.684.000

y 1.684.000 Décima edición (2023 - Antena 3): 19,5% y 1.656.000

y 1.656.000 Undécima edición (2024 - Antena 3): 15% y 1.226.000

'El Diario de Jorge' cierra con datos flojos la semana

'El Diario de Jorge' se mantiene en la sobremesa de Telecinco con un 6,2% de cuota y 533.000 espectadores. Sin embargo, 'Sueños de Libertad' lidera en audiencias la sobremesa con un buen 13,3% de share y 1.167.000 televidentes desde Antena 3. 'La Promesa' lidera su franja en La 1 con un estupendo 12,3% y 918.000.

| Mediaset

'TardeAR' es segunda opción de la tarde con un 9,7% junto a 671.000 telespectadores desde Telecinco. No puede con 'Y ahora Sonsoles', que lidera sin problemas con su nuevo horario al obtener un 10,7% de cuota junto a un 760.000. 'Todo es Mentira' con Risto Mejide consigue un buen 6% y 501.000 en la tarde de Cuatro.

'Pasapalabra' sigue bien en audiencias con un 17% junto a 1.278.000 espectadores en Antena 3. 'Reacción en Cadena' no funciona con un 11,1% y 831.000 en Telecinco. Lo nuevo de 'Lo sabe, no lo sabe' no funciona con un 3,8% y 265.000 seguidores en Cuatro, pero '¡Boom!' cae a mínimo con un 2,5% y 161.000.

'Aruser@s' lidera a primera hora de la mañana con un buen 16% y 312.000 fieles. 'La Hora de La 1' también destaca con un 13,6% junto a 245.000 seguidores. Justo después, 'Vamos a ver' lidera con un estupendo 14% y 346.000.

'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,7% de cuota de pantalla junto a 1.397.000 espectadores. Por su parte, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 21% y 1.839.000.

Antena 3 lidera el viernes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del viernes 13 de septiembre con un 14,1% de share. Telecinco es segunda con un 10%, mientras La 1 se queda en un 8,4%. Como es habitual, laSexta con un 7,2% está por encima y muy lejos de Cuatro, que cierra la lista con un 4,7%.