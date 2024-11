Jorge, Raquel y Nizan, la familia feliz que desapareció sin dejar rastro tras la DANA

No cesan las malas noticias tras el paso de la devastadora DANA por Valencia el pasado 29 de octubre. Ese martes, todo se paró, y marcó un antes y un después para la Comunidad Valenciana y para toda España.

Más de 200 personas perdieron la vida tras las inundaciones, las cuales dejaron, además, múltiples daños materiales. Una semana después, varias más continúan desaparecidas y no se conoce todavía su paradero, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Buscan a Jorge, Raquel y Nizan, la familia desaparecida tras la DANA

Una familia que una vez fue símbolo de felicidad ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Jorge Garrido, Raquel Pagán y su pequeño hijo Nizan eran conocidos en su comunidad por su unión familiar. Sin embargo, aquel día trágico viajaban en su Ssanyong Rodius gris entre Aldaia y Calicanto, y ya no se ha sabido nada más de ellos.

Las autoridades han desplegado drones y equipos de búsqueda especializados. Pero, hasta ahora, no han encontrado rastro de la familia.

La magnitud de la DANA ha dejado un saldo alarmante de desaparecidos, generando una angustia sin precedentes entre los familiares. De hecho, por primera vez en su historia, la plataforma SOS Desaparecidos ha decidido divulgar alertas sin necesidad de una denuncia previa.

La tragedia de José Javier y Susana Vicent

Paralelamente, José Javier Vicent, de 56 años, y su hija Susana, de 30, también desaparecieron durante la catástrofe. Ambos estaban en su casa de campo, a tres kilómetros de Pedralba.

Susana Vidal, mujer de José Javier, relató cómo ocurrió la tragedia. “A las 18:00 mi marido me mandó un mensaje de WhatsApp diciéndome que pasaba mucha agua por delante de la casa".

Pero, desde la tarde de ese trágico 29 de octubre, ya no ha vuelto a saber nada más de ellos. "El móvil sale como si estuviera apagado”.

“Primero me quedaba en casa con la esperanza de que aparecieran, caminando y cubiertos de barro. Ahora no me siento con fuerzas para ir hasta esa zona”, confesaba Susana a El Mundo.

Las Fuerzas de Seguridad están utilizando drones para localizar a estas familias, mientras que los familiares, como Susana, han tomado la iniciativa de realizar batidas por su cuenta. Además, personas de toda Valencia se han sumado a la búsqueda de manera desinteresada a través de redes sociales, ofreciendo su ayuda y apoyo.