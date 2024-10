Giro de 180º en el caso de la desaparición de Madeleine McCann: 'No salió viva'

Desde que Madeleine McCann desapareció en 2007 en Praia da Luz, en el Algarve (Portugal), el caso ha sido uno de los más mediáticos a nivel internacional. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías y sospechas que han mantenido a investigadores y al público en vilo.

Sin embargo, hace unos días, una nueva declaración generaba un giro de 180º en la investigación. Y parecía que el caso estaba más cerca que nunca de resolverse de una vez por todas. Pero no todo es lo que parece.

Un testimonio ha vuelto a sacudir el misterio de Madeleine McCann

Laurentiu Codin, un preso que compartió celda con Christian Brückner, el principal acusado en la desaparición de Madeleine McCann según la policía alemana, ha declarado ante la Fiscalía. Y ha aportado nuevas pistas al caso.

Según Codin, Brückner reveló que, durante su estancia en un complejo de Praia da Luz, subió a un balcón y se llevó a una niña. "Me dijo que había estado robando en una zona de hoteles de lujo donde se hospedaba gente rica", relató Codin.

Añadió que Brückner entró a una vivienda a través de una ventana abierta con la intención de robar dinero. Pero en lugar de eso, parece ser que se encontró con Madeleine y decidió llevársela.

"Dos horas después, el lugar estaba rodeado de policías y perros", detalló el reo. Y describió cómo Brückner huyó rápidamente de la escena.

Una forense lo pone todo en duda

No obstante, este testimonio ha sido desafiado por la reconocida experta forense y criminalística, Miryam Moya. En declaraciones a Canal Sur, Moya afirmó que "no hay una sola evidencia forense de secuestro". Según ella, "la niña salió del apartamento, pero no salió viva".

"La ventana aparece abierta, como si se la hubieran llevado, pero las únicas huellas dactilares que se recogen son de su madre. Los perros detectaron olor a cadáver en la ropa de la madre y en el coche que alquiló la familia".

Moya subrayó que, a pesar de las afirmaciones de Codin, "la policía británica y alemana lleva cuatro años diciendo que Brückner mató a Madeleine y nunca ha aparecido ADN de Christian". Esta declaración genera más dudas sobre la veracidad del testimonio de Codin y complica aún más el misterio que rodea la desaparición de la pequeña.

Los investigadores siguen en busca de respuestas

El caso de Madeleine McCann ha mantenido a investigadores y a la policía en constante búsqueda de pistas. Y que de una vez por todas se esclarezca lo sucedido aquel fatídico día en Portugal.

Desde la desaparición, diversas teorías han intentado explicar el paradero de la niña, desde secuestros hasta escenarios más oscuros como el asesinato. La declaración de Codin, aunque impactante, enfrenta ahora el escepticismo de expertos forenses, que no encuentran respaldo en las pruebas físicas disponibles.