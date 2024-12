Santoral de hoy, viernes 13 de diciembre de 2024: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a una santa que protege a los que sufren de ceguera y enfermedades oculares.

¿Quién fue Santa Lucía, la festividad más importante del viernes, 13 de diciembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este viernes a Santa Lucía, que nació en Siracusa, Italia, en el año 283, en el seno de una familia próspera. Su padre murió cuando ella tenía 5 años y su madre, Eutiquia, fue quien la educó en la fe cristiana.

Pronto se consagró a Dios, aunque mantuvo en secreto su voto de virginidad. Le organizaron un matrimonio concertado con un hombre pagano. Lucía entonces le contó a su madre que deseaba consagrarse a Dios y repartir su fortuna entre los pobres, esta aceptó su propuesta.

Una decisión que provocó la indignación de su pretendiente. Este delató a Santa Lucía como cristiana ante el procónsul Pascasio en un momento que coincidió con la persecución de Diocleciano. Entonces el juez la amenazó con conducirla hasta una casa de prostitución para allí someterla a la fuerza.

Santa Lucía respondió con un principio moral que reflejaba que no había pecado si no se consentía el mal. Finalmente, los guardias no pudieron llevar a cabo la sentencia, pues Dios impidió que movieran a la joven del lugar donde se encontraba.

Los soldados intentaron entonces quemarla en la hoguera, pero fracasaron nuevamente, así que optaron por decapitarla. Cuando Santa Lucía ya había fallecido, algunas historias narran que el tirano mandó a los guardias que le sacaran los ojos, pese a lo cual, Lucía logró recuperar la vista.

Lucía es un nombre de origen latino que significa 'brillante'. En España este día unas 215.365 mujeres podrían recibir las felicitaciones de amigos y familiares con motivo de su santo.

San Diego de Alcalá

San Diego de Alcalá fue un religioso español del siglo XV que perteneció a la Orden de los Hermanos Menores. Se distinguió por su humildad y caridad en el cuidado de los enfermos.

San Auberto de Cambrai

San Auberto de Cambrai fue un religioso francés que vivió en el siglo VII. Obispo de Cambrai y Arrás, fue un gran promotor de la vida monástica. Fundó varios monasterios, entre ellos la abadía de Saint Vaast en Arrás.

Otros Santos: el Santoral completo de viernes 13 de diciembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: