Santoral de hoy, jueves 3 de julio de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

¿Quién fue Santo Tomás apóstol, el Santo más importante de este jueves 3 de julio?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a Santo Tomás apóstol nacido en Galilea en el siglo l. Su nombre aparece en tres ocasiones a lo largo del Evangelio de San Juan.

La primera durante la narración del fallecimiento de Lázaro. Los discípulos, en contra de la decisión de Jesús, se opusieron a volver a Judea. Entonces Tomás tomó la palabra y sentenció: "Vamos también nosotros, para que muramos por él".

La segunda durante la Última Cena cuando Cristo asegura a los discípulos que conocen el camino del lugar al que van a ir. Tomás, sin saberlo, dijo: "Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?". Jesús entonces respondió que únicamente a través de él conocerán al Padre, que es camino, verdad y vida.

La última aparición del santo se produjo en la resurrección de Cristo, un hecho que Tomás no quiso admitir. "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré". Días después, tocó con sus propias manos las heridas de Jesús, quien entonces le recriminó su incredulidad.

Tomás es un nombre de origen arameo que significa 'gemelo'. En España, en este día unos 61.593 hombres podrían celebrar su santo en honor a Santo Tomás apóstol.

San León II

San León II fue un pontífice nacido en Mesina, Italia, en el siglo VII. Conocido por su sabiduría, elocuencia y defensa de la fe católica, fue el pontífice que confirmó la condena del monotelismo, herejía que negaba la doble voluntad, humana y divina, en Cristo. Aprobó además el Tercer Concilio de Constantinopla.

Beata María Ana Mongas Fontcuberta

La beata María Ana Mongas Fontcuberta fue una religiosa catalana nacida a mediados del siglo XIX. Capacitada y orientada hacia la vida de oración y fortalecida con la frecuencia de sacramentos, se inclinó siempre por hacer el bien a todos. Fundó la congregación de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 3 de julio

