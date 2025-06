Santoral de hoy, jueves 26 de junio de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un mártir de la castidad en el umbral de la juventud.

¿Quién fue San Pelayo, el Santo más importante de este jueves 26 de junio?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Pelayo que nació en una aldea de Pontevedra en el año 911. Educado por su tío Hermoigio, obispo de Tuy, acompañó a este a la corte del rey de León a Pamplona, que sufría el asedio del califa de Córdoba.

Los cristianos finalmente resultaron derrotados y apresados. Pese a que su tío fue liberado después de tres años de cautiverio, Pelayo permaneció preso. Al parecer el califa le requirió contactos sexuales a cambio de riquezas y honores, siempre que renunciara a su fe cristiana.

"Sí, oh rey, soy cristiano; lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras", respondió al califa.

Esta respuesta provocó que fuera torturado y martirizado a manos de los musulmanes. Los cristianos de Córdoba recogieron sus restos mortales y lo enterraron en el cementerio de San Ginés. Su cabeza fue guardada en el cementerio de San Cipriano.

Su cuerpo se trasladó a Oviedo a finales del siglo X y fue finalmente depositado en el monasterio de las monjas benedictinas de San Pelayo.

Pelayo es un nombre masculino de origen griego, cuyo significado es 'el que tiene voluntad de escoger'. En la actualidad, 5.137 hombres en España reciben este nombre y podrían este día celebrar su santo gracias a San Pelayo, mártir de Córdoba.

San Jose María Escrivá de Balaguer

San Jose María Escrivá de Balaguer nació en Barbastro, Huesca, en 1902. Fue un sacerdote y fundador del Opus Dei, que dedicó su vida a difundir la llamada universal a la santidad.

San José María Robles

San José María Robles fue un sacerdote y escritor que nació en Jalisco, México, en 1888. Párroco de Tecolotlán, fundó la Congregación religiosa Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. Fue ferviente seguidor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y escribió pequeñas obras para propagarla.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 26 de junio

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: