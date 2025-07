Santoral de hoy, jueves 10 de julio de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una figura relevante en la historia de los primeros siglos del cristianismo.

¿Quién fue San Cristóbal de Licia, el Santo más importante de este jueves 10 de julio?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Cristóbal de Licia contemporáneo del emperador Decio en el siglo III. Nacido en Canaán, fue miembro de un regimiento auxiliar romano.

Muy corpulento, al parecer tenía un rostro aterrador. Un día partió en busca del diablo al comprobar que su rey le temía. En su viaje encontró una banda de ladrones y uno de ellos le aseguró ser a quien estaba buscando.

San Cristóbal de Licia consideró que aquel era el más grande y decidió ponerse bajo sus órdenes. Comprobó que alguien estaba por encima de su nuevo 'jefe', alguien a quien temía y ante quien se santiguaba. No era otro que Cristo.

Decidió instruirse en el cristianismo gracias a un ermitaño. Este le recomendó ayudar a la gente a cruzar un río donde muchos morían.

Un día, mientras San Cristóbal de Licia llevaba a hombros a un niño, notó que el peso aumentaba según atravesaba el río. Cristóbal le dijo: "Tú me has puesto en el mayor peligro. No creo ni que el mundo entero sea tan pesado en mis hombros como lo has sido tú".

El chico contestó: "Tú no solo has tenido en tus hombros el peso del mundo, sino al hombre que lo creó. Yo soy Cristo, tu rey, a quien tú has servido en este oficio". Después el niño desapareció.

El santo, convencido de las bondades del Señor, cristianizó a cientos de personas hasta su muerte. Falleció decapitado por orden del rey al que sirvió años antes.

Cristóbal es un nombre de origen griego que significa 'portador de Cristo'. En España unos 28.615 hombres celebran este día su santo gracias a San Cristóbal de Licia.

San Pedro Vincioli

San Pedro Vincioli fue un abad italiano que vivió en el siglo XI. Una de las tareas que realizó fue la reconstrucción de la iglesia dedicada a San Pedro. A esta unió un monasterio en el que, después de vencer gran oposición, introdujo los usos y costumbres cluniacenses.

Beato Faustino Villanueva

Beato Faustino Villanueva fue un sacerdote guatemalteco que vivió en el siglo XX. Entregó su vida por la justicia y la dignidad humana convirtiéndose en testimonio de la fortaleza de la fe. Su legado, como uno de los Mártires del Quiché, resonará por siempre en la historia de la Iglesia.

Otros Santos: el Santoral completo del jueves 10 de julio

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: