Santoral de hoy, domingo 29 de diciembre de 2024: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial al patrón de clero secular.

¿Quién fue Santo Tomás Becket, el Santo más importante del domingo, 29 de diciembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este domingo a Santo Tomás Becket que nació en 1170 en Londres. Hijo de un empleado oficial, fue educado por los monjes del convento de Merton. Con 24 años se convirtió en ayudante del arzobispo de Inglaterra.

Tras ser ordenado diácono se encargó de la administración de los bienes del arzobispado.

Tomás consiguió que el papa Eugenio III hiciera amistad con el rey de Inglaterra, Enrique II. Este, agradecido, nombró al santo canciller de Relaciones Exteriores. Al morir el arzobispo Teobaldo, el rey Enrique II pensó en santo Tomás como candidato para ocupar dicho cargo.

Si bien en un principio se negó finalmente un amigo cardenal lo convenció. Al insistir el rey para que aceptara su propuesta, santo Tomás hizo una profecía que se cumplió. "Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo".

El rey no creyó estas palabras aunque se cumplieron. Como él mismo anunció, los envidiosos comenzaron a calumniar al arzobispo ante Enrique II.

Este estalló en cólera: "No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible?".

Al escuchar al rey, cuatro sicarios buscaron al santo para matarlo. Él estaba orando y no opuso resistencia. "Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica", exclamó.

Tomás es un nombre masculino de origen arameo, cuyo significado es 'gemelo'. Este día celebran su santo en España aproximadamente 61 500 hombres y 7 700 mujeres.

San David

San David fue rey y profeta que encontró gracia ante Dios y fue ungido con el santo óleo por el profeta Samuel para gobernar el pueblo de Israel. Trasladó a la ciudad de Jerusalén el arca del Señor, y Dios le juró que su descendencia permanecería para siempre, porque de él nacería Jesucristo según la carne.

Beato Juan Bautista Ferreres Boluda

El beato Juan Bautista Ferreres Boluda fue un religioso valenciano que perteneció a la Compañía de Jesús. Fue profesor de teología moral y derecho canónico en el teologato de Sarria, tareas que compaginó con la predicación.

Otros Santos: el Santoral completo del domingo 29 de diciembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: