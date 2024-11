Precio de la luz hoy, viernes 15 de noviembre, por horas

El precio medio de la luz para este viernes, 15 de noviembre de 2024, es de 124,55 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del jueves, hablamos de una subida de 5,93 euros. Y todo porque, en la jornada del 14 de noviembre, el precio medio de la electricidad era de 118,62 euros por MW/h.

En definitiva, la electricidad mantiene la misma tendencia de los últimos días, aumentando sus precios. Algo que también se puede apreciar en la gráfica del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En su franja más cara, la luz superará los 147 euros por MW/h.

Precio medio de la luz para este viernes, 15 de noviembre, hora a hora

Un día más, las tarifas de luz más económicas las encontraremos de madrugada, por lo que no serán muy útiles. Y aunque a partir del mediodía también encontraremos algunas franjas más asequibles, no hablamos de nada del otro mundo. De hecho, ni siquiera en su franja más barata la electricidad no bajará de los 104 euros, algo muy poco habitual.

En concreto, de 03:00 a 04:00 encontramos el precio más económico de la jornada: 104,05 euros. En la siguiente franja, de 04:00 a 05:00 la tarifa subirá un poco, hasta los 104,81 euros. Durante el día, las tarifas más económicas las encontramos de 13:00 a 14:00 (119,54 euros) y de 15:00 a 16:00 (119,55 euros).

02:00 - 03:00: 107,43 €/MWh.

03:00 - 04:00: 104,05 €/MWh.

04:00 - 05:00: 104,81 €/MWh

13:00 - 14:00: 119,54 €/MWh.

¿Y cuándo es más cara la luz el viernes?

En cuanto a horas con precios elevados, estas serán las más habituales de este viernes. Entre las 07:00 y las 08:00 el MW/h tendrá un coste de 141,66 euros, aunque será la siguiente franja la más cara del día. De 08:00 a 09:00 el megavatio hora (MW/h) tendrá un precio de 147,22 euros, muy por encima de todas las demás.

07:00 - 08:00: 141,66 €/MWh.

08:00 - 09:00: 147,22 €/MWh.

17:00 - 18:00: 139,68 €/MWh

18:00 - 19:00: 138,66 €/MWh.

Por la noche, de 17:00 a 18:00 el precio del MW/h será de 139,68 euros. De 18:00 a 19:00 la tarifa bajará un poco, hasta los 138,66 euros, aunque no se quedará ahí. De 19:00 a 20:00, por ejemplo, ya hablaremos de una tarifa de 134,05 euros por MW/h.