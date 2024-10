Olvídate de jugar a estos números en el Eurojackpot de la ONCE o no te llevarás nada

Si eres fanático del Eurojackpot de la ONCE y sueñas con llevarte ese gran premio, debes saber que no solo se trata de tener suerte. Elegir los números correctos es clave, y hay ciertos números que deberías evitar a toda costa si no quieres reducir tus posibilidades de ganar.

Estos son los números que debes evitar sí o sí en el Eurojackpot de la ONCE

Uno de los mayores errores al jugar a la lotería es optar por números populares o combinaciones que muchas personas suelen elegir. Estos son algunos ejemplos de números que deberías evitar al jugar al Eurojackpot.

Fechas de cumpleaños y aniversarios

Aunque muchos jugadores se sienten tentados a usar fechas personales (días de cumpleaños o aniversarios), esta estrategia no es la mejor. Al hacerlo, estás restringiendo tus elecciones a números entre el 1 y el 31.

Recuerda que en el Eurojackpot se pueden seleccionar números hasta el 50, por lo que estarías limitando tus opciones.

Combinaciones de números consecutivos

Es común que algunos jugadores elijan secuencias como 1, 2, 3, 4, 5. Aunque puede parecer ingenioso, esta combinación rara vez aparece en sorteos de lotería. Apostar a números consecutivos reduce tus posibilidades de ganar, ya que no es algo que se vea con frecuencia en los sorteos.

Números que han salido recientemente

Muchos jugadores creen que si un número ha salido en sorteos anteriores, es probable que vuelva a salir. Sin embargo, las estadísticas indican que los números recién sorteados tardan un tiempo en volver a aparecer. Por lo tanto, es mejor evitar apostar a números que han salido en las últimas semanas.

Consejos para jugar al Eurojackpot de la ONCE