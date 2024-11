Movistar da una última hora: pon especial atención si recibes una llamada de este tipo

Movistar ha emitido una alerta para todos sus clientes. Hay un nuevo intento de engaño que podría afectar a aquellos que reciben llamadas de números desconocidos.

En este tipo de estafas telefónicas, conocidas como vishing, los delincuentes tratan de suplantar la identidad de la empresa. De esta forma consiguen engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas. La advertencia es clara: si recibes una llamada sospechosa, lo mejor es desconfiar y no proporcionar ningún dato personal.

¿En qué consiste el vishing y cómo afecta a los usuarios de Movistar?

El vishing es una modalidad de estafa que utiliza llamadas telefónicas para engañar a los usuarios. Les hacen creer que están hablando con una entidad legítima, como Movistar, cuando en realidad se trata de un estafador.

En estos intentos de fraude, los delincuentes pueden solicitar información sensible bajo diferentes pretextos. Como un supuesto cambio de router o una actualización en la cuenta. La finalidad es clara: obtener acceso a la cuenta de MiMovistar para, desde allí, robar datos personales.

Movistar ha detectado que estos estafadores suelen utilizar técnicas muy efectivas, incluyendo una estrategia conocida como la doble llamada. En una primera llamada, el delincuente puede solicitar que el cliente facilite un código de seguridad que ha recibido por SMS.

Este código, en realidad, permite acceder a la cuenta de MiMovistar de la víctima. Pero el estafador finge que es necesario para completar una gestión urgente. Más tarde, en una segunda llamada, pedirá nuevamente el código, y si el cliente cae en la trampa, el estafador obtendrá acceso a la cuenta.

¿Qué hacer si recibes una llamada sospechosa?

Movistar recomienda a todos sus clientes que desconfíen de cualquier llamada inesperada. Sobre todo en aquellas en las que se soliciten datos personales o códigos de seguridad. Aquí algunos consejos básicos:

- No proporciones información personal ni códigos de seguridad. Si alguien llama solicitando estos datos, aunque diga ser de Movistar, lo mejor es no compartirlos.

- Verifica la identidad del interlocutor. Si tienes dudas sobre la legitimidad de la llamada, cuelga y llama directamente al servicio de atención al cliente de Movistar para verificarlo.

- No hagas caso a SMS que no has solicitado. De recibir un código de verificación sin haberlo solicitado, lo mejor es que ignores el mensaje y te asegures de que tu cuenta está segura.

¿Cómo proteger tu cuenta de MiMovistar?

Movistar recuerda que sus empleados nunca solicitarán información confidencial o códigos de acceso en llamadas telefónicas no programadas. Si recibes una llamada de este tipo, lo mejor es colgar y comunicarte con Movistar a través de los canales oficiales. También se recomienda activar opciones de seguridad adicionales en la cuenta de MiMovistar y cambiar regularmente la contraseña.

Mantente alerta y sigue las recomendaciones del operador para evitar caer en estas estafas. Recordar estas pautas puede ayudarte a proteger tu cuenta y tus datos personales. La seguridad es prioridad, y seguir estos consejos puede evitarte problemas futuros.