Lluvia de dinero en Cataluña: el último sorteo de la ONCE reparte 245.000 euros

El pasado miércoles, 23 de octubre, Manresa fue el epicentro de la suerte. La ONCE repartió un total de 245.000 euros en premios gracias al sorteo del Cupón Diario.

El quiosco afortunado, ubicado en la calle Guimerà, se llenó de alegría cuando su responsable, David Álvarez, supo que había vendido siete billetes premiados. Y cada uno de ellos fue agraciado con 35.000 euros.

David Álvarez, que gestiona el quiosco de la calle Guimerà, fue el encargado de repartir la suerte en esta ocasión. Gracias a su venta, siete personas se llevaron la cantidad de 35.000 euros cada una, convirtiéndose en el protagonista de esta historia de fortuna. El Cupón Diario de la ONCE es un juego muy popular que, cada día, reparte premios a toda España y en este sorteo, Manresa fue la gran beneficiada.

El Cupón Diario de la ONCE es uno de los juegos más tradicionales de la organización. Además de un premio mayor de 500.000 euros para el número completo, también otorga 49 premios de 35.000 euros a aquellos que aciertan las cinco cifras, como sucedió en Manresa.

Por otro lado, también hay cientos de premios más pequeños que van desde los 250 euros para quienes acierten las cuatro primeras o últimas cifras. Y hasta reintegros de 2 euros por la última cifra.

Por otro lado, este juego no solo atrae por la cantidad de dinero que se puede ganar con sus premios, también por la facilidad a la hora de participar. Los sorteos diarios permiten que miles de personas en toda España sueñen con llevarse un buen pellizco.

La ONCE y su compromiso social en Cataluña

La ONCE no es solo conocida por sus premios, sino por su impacto social. En Manresa, la agencia local atiende a 410 personas afiliadas y cuenta con 91 agentes vendedores. A nivel catalán, 2.450 vendedores integran la red que cada día acerca los productos de la ONCE a los ciudadanos, fomentando una lotería con un fuerte componente solidario.

En toda España, la ONCE cuenta con más de 20.500 agentes vendedores, quienes no solo comercializan los cupones. También representan el compromiso de la organización con la integración laboral y social de personas con discapacidad.

No cabe duda de que el último sorteo del Cupón Diario ha dejado una marca imborrable en Manresa. La fortuna ha cambiado la vida de siete personas que, gracias a David Álvarez, disfrutarán de un premio más que considerable.