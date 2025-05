Jarro de agua fría de la Guardia Civil este verano: si haces esto, te multan seguro

Con la llegada del verano y el aumento de desplazamientos por carretera, muchos conductores intentan esquivar las multas de velocidad utilizando métodos ilegales. Sin embargo, la DGT y la Guardia Civil advierten que estas prácticas no solo son ilegales, sino que pueden acarrear duras sanciones. Así que en esta época del año es preciso estar bien atento y no intentar esquivar las normas y leyes vigentes.

Uno de los métodos más detectados consiste en manipular la matrícula del vehículo para evitar ser identificado por los radares de velocidad. Muchos conductores colocan una lámina magnética sobre la matrícula, lo que impide que las cámaras capten los números y letras. En algunos casos, este sistema está incluso controlado por un mando a distancia.

El truco se ha vuelto viral en redes sociales con vídeos demostrativos. No obstante, la Guardia Civil ya ha anunciado multas de hasta 6.000 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir para quienes manipulen las matrículas. Además, hacerlo supone obstaculizar la labor de control y seguridad vial, por lo que puede tener consecuencias penales.

La DGT intensifica el control

Ante el aumento de estas infracciones, la DGT ha reforzado su arsenal tecnológico. A día de hoy, cuenta con cerca de 1.300 radares móviles, 800 fijos y 100 de tramo. Además de 13 helicópteros pegasus capaces de detectar infracciones desde el aire.

Estos dispositivos realizan más de 3.000 horas de vigilancia al año y detectan cerca de 20.000 infracciones anuales. En la actualidad hay diversos tipos de radares en España, entre los que destacan los fijos, los de tramo y los móviles. Asimismo, también existen los veloláser, los cuales cuentan con tecnología láser de alta precisión, muy difícil de eludir.

Las autoridades piden no recurrir a sistemas fraudulentos

También están los pegasus, con cámaras instaladas en helicópteros, los de semáforo y los radares de cascada. Finalmente, existen las cámaras de cinturón, capaces de detectar si los ocupantes del vehículo llevan puesto el cinturón de seguridad. La propia DGT pone a disposición del público un mapa interactivo en su web donde se pueden consultar los radares fijos, cámaras de control de tráfico y Zonas de Bajas Emisiones.

No obstante, los radares móviles, remolque o los pegasus no aparecen reflejados en el mapa, por lo que su localización es impredecible. Ante esto, la Guardia Civil recuerda a todos los conductores que revisen su vehículo, especialmente la matrícula, y que no recurran a sistemas fraudulentos. Cumplir con las normas de tráfico no solo evita sanciones, sino que salva vidas.