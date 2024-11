Confirmado: Euromillones deja un millonario en España y el bote sube a 168 millones

Euromillones realizado este viernes pasado ha traído suerte a España. De esta manera, un jugador se ha llevado el premio correspondiente al código El Millón. No se trata del primer premio, no obstante, la cantidad ganada no está nada mal.

El boleto afortunado, premiado con un millón de euros, fue registrado en la administración de loterías número 353, ubicada en la ciudad de Madrid. Así lo han confirmado fuentes de Loterías y Apuestas del Estado. Lo cierto es que, para el próximo sorteo, las expectativas son altas.

El bote de Euromillones asciende a 168 millones de euros

En cuanto a los premios de segunda categoría, se ha registrado un único ganador en Europa. Este afortunado recibirá una cantidad nada despreciable de 1.030.972,91 euros, que sin duda marcará un antes y un después en su vida.

Por otro lado, el premio más alto de Euromillones ha quedado desierto en esta ocasión. Ningún jugador logró la combinación ganadora, lo que ha permitido que el bote continúe acumulándose. Un hecho esperanzador para los miles de participantes de esta famosa rifa.

Para el próximo sorteo, programado para el martes, el premio gordo alcanzará la cifra de 168 millones de euros. Esta impresionante cantidad ha generado grandes expectativas entre los seguidores. Así, ya preparan sus apuestas con la esperanza de alcanzar la máxima categoría.

El total recaudado en la rifa del viernes se elevó a 79.001.755,80 euros. Consolidando una vez más el éxito de este juego en el panorama europeo. La cifra refleja el alto interés que genera Euromillones, considerado uno de los sorteos más populares por sus cuantiosos premios.

La próxima oportunidad para participar será este martes, y el premio acumulado promete atraer a millones de jugadores. Los puntos de venta y las plataformas online ya están listas para recibir las apuestas, mientras los participantes sueñan con convertirse en multimillonarios.

Con cada boleto, no solo se adquiere la posibilidad de ganar, sino también la emoción de formar parte de una experiencia que ha cambiado la vida de muchos. Sea como sea, todos participantes de Euromillones ya tienen la mirada puesta de cara al próximo martes.

De esta manera, para aquellos que quieran participar en el sorteo y tentar la suerte, basta con decir que la oportunidad de convertirse en multimillonario está más cerca de lo que parece.