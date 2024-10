Resuelta una duda importante sobre compartir los décimos de la Lotería de Navidad

A muchos les surge la duda de qué ocurre si un cónyuge gana la Lotería de Navidad, especialmente si están casados con separación de bienes. ¿Es obligatorio compartir el premio? A continuación, te damos una explicación clara y sencilla sobre lo que dice la ley en este tipo de casos.

Esto debes hacer si ganas la Lotería de Navidad con separación de bienes

La separación de bienes es una forma de organización económica en la que cada cónyuge mantiene la propiedad de sus bienes de manera independiente. Esto significa que cada uno es dueño de lo que adquiere durante el matrimonio y no están obligados a compartir sus ganancias o bienes, a menos que así lo deseen.

Si estás casado bajo este régimen y te toca un premio de Lotería de Navidad, la ley no te obliga a compartirlo con tu cónyuge. El dinero del premio se considera un bien personal, ya que fue adquirido por ti y no por ambos. Esto es clave en la separación de bienes: cada uno administra su patrimonio de forma independiente.

¿Es necesario compartir el premio?

No existe una obligación legal de compartir el premio de la Lotería de Navidad en el régimen de separación de bienes. Pero esto no significa que no puedas hacerlo si así lo deseas.

Muchas parejas deciden compartir las ganancias, aunque no sea obligatorio, como un gesto de confianza o por acuerdos personales. Es importante recordar que, aunque legalmente no sea necesario, la comunicación en pareja es fundamental.

Lo que tienes que hacer si estás casado en bienes gananciales

Si estás casado bajo el régimen de gananciales, la situación cambia. En este caso, los bienes y ganancias que se obtienen durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges.

Esto incluye el premio de la Lotería de Navidad. Es decir, si uno de los dos gana, el dinero debe compartirse de manera equitativa. Por lo tanto, el premio sería considerado como parte del patrimonio común.

¿Y si compramos el décimo entre los dos?

Independientemente del régimen matrimonial, si el décimo de la Lotería de Navidad fue comprado entre ambos, el premio se reparte de acuerdo a la proporción en la que fue adquirido.

Por ejemplo, si ambos han contribuido a partes iguales para comprar el boleto, el premio se dividirá 50/50. Esto aplica tanto para el régimen de separación de bienes como para el de gananciales.