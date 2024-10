Caen dos premios del último sorteo del Euromillones en España: uno ha sido millonario

Este martes 8 de octubre, la fortuna volvió a hacer de las suyas en el último sorteo del Euromillones. Aunque el bote principal quedó sin dueño, dos jugadores españoles resultaron agraciados con importantes premios. Uno de ellos se llevó una buena suma de dinero, mientras que el otro ganó una cantidad que le cambiará la vida para siempre.

Dos grandes premios en España

En este sorteo de Euromillones, un afortunado acertante de segunda categoría en Pontevedra se llevó un premio de 122.500 euros. Esta cantidad, aunque no llega al codiciado bote millonario, representa una cifra que cualquiera estaría encantado de recibir. Y es que, aunque el premio principal se resista, Euromillones siempre deja alegrías a su paso.

El sorteo adicional de El Millón, que premia con un millón de euros a un solo boleto, dejó su marca en Marbella, Málaga. Con este premio, uno de los jugadores se ha convertido en millonario de la noche a la mañana. La combinación de cifras y letras ganadora de El Millón fue HFN79284, y seguramente esa será una secuencia que el ganador nunca olvidará.

Es interesante recordar que tanto la rifa del Euromillones como la de El Millón brindan oportunidades reales de cambiar la vida. No es necesario acertar el gran bote para que la suerte te sonría, y esta vez, dos españoles fueron los afortunados que vieron cómo sus boletos se transformaban en galardones.

Números y más premios en juego

Para los que aún no han comprobado sus boletos de Euromillones, los números ganadores de este sorteo fueron 07, 14, 19, 34 y 40, con las estrellas 06 y 08. A pesar de que no hubo acertantes del premio mayor, el bote continúa acumulándose, lo que añade emoción para la próxima rifa. El bote de este martes alcanzaba los 17 millones de euros, y al no haber un ganador, la cifra seguirá aumentando.

En cuanto a las cifras generales del sorteo de Euromillones, se recibieron 3.505.755 apuestas, lo que generó una recaudación de 7.712.661 euros. De ese total, se repartieron 3.856.330 euros en premios. Es evidente que, aunque no siempre se alcance el bote, los premios que se reparten siguen siendo considerables.

Así que, si no has tenido suerte esta vez, no desesperes. Cada martes y viernes, el Euromillones ofrece la oportunidad de hacerse millonario, simplemente acertando los cinco números y las dos estrellas. Y si el bote se te escapa, ¡todavía tienes El Millón para intentar atrapar la fortuna! ¿Tienes ya tu boleto para el próximo viernes? Puede que la suerte te esté esperando.