El aviso de Loterías a los que aún no han comprado el décimo del Sorteo de Navidad

La Lotería de Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Si aún no has comprado tu décimo y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, porque te lo vamos a explicar todo tras lo que ha confirmado Loterías.

Si estás buscando un número específico para este Sorteo de Navidad, puedes hacerlo fácilmente a través del buscador oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Cómo buscar tu número de la suerte para la Lotería de Navidad

En su página web, encontrarás una herramienta que te permite verificar si el número que deseas está disponible. Solo tienes que ingresar el número y el sistema te mostrará si está a la venta o ya ha sido adquirido por otra persona.

Además, si tienes un número en mente que te trae suerte o crees que tiene un significado especial, ahora es más fácil que nunca adquirirlo. El proceso es rápido, sencillo y seguro, todo a través de su página web oficial.

¿Hasta cuándo puedes comprar tu décimo?

El plazo para adquirir tu décimo de la Lotería de Navidad 2024 es hasta el 21 de diciembre a las 20:00. Este es el último día en el que podrás conseguir tu billete, ya que el Sorteo se celebrará el 22 de diciembre a las 9:00.

Recuerda que, aunque puedas comprar tu décimo por Internet, también es posible hacerlo en puntos físicos como administraciones de lotería repartidas por todo el país.

Así puedes comprar tu décimo de la suerte

Para comprar tu décimo, solo tienes que ingresar a la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Entonces, debes elegir el número que deseas (puedes utilizar el buscador para facilitar la búsqueda), y realizar el pago online. De manera alternativa, también puedes acudir a una administración de loterías y adquirirlo en persona.

Además, si prefieres tener el número de forma digital, puedes comprar un décimo electrónico, que se enviará a tu correo y estará registrado en la base de datos oficial de Loterías. Esto te asegura que tu billete está registrado de forma segura.

Consejos para hacerte con tu número