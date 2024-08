Los 3 números del Euromillones que todos rechazan: no hay manera de que toquen

El Euromillones es uno de los sorteos más populares en Europa, pero no todos los números tienen la misma suerte. Mientras algunos números parecen estar siempre en las listas de ganadores, otros parecen estar malditos.

Números 'malditos' del Euromillones: ¿mito o realidad?

Al hablar de números 'malditos', nos referimos a la estadística pura y dura. Hay ciertos números que los jugadores evitan, ya sea por tradición, superstición o porque la historia del sorteo demuestra que no son afortunados. Estos números son aquellos que, a lo largo del tiempo, han salido menos veces en los sorteos del Euromillones.

El número 46

El número 46 es uno de los grandes rechazados del Euromillones. A lo largo de la historia del sorteo, este número ha aparecido en muy pocas ocasiones como parte de la combinación ganadora.

Los jugadores más experimentados tienden a evitarlo, y no es raro que los nuevos apostantes sigan esta tendencia. Muchos consideran que el 46 trae mala suerte y, por lo tanto, prefieren dejarlo fuera de sus boletos.

El número 32

Otro número que parece estar maldito es el 32. Aunque no se acerca tanto a la mala fama del 46, el 32 sigue siendo uno de los menos frecuentes en los sorteos del Euromillones.

Los jugadores a menudo lo evitan, pensando que incluirlo en sus combinaciones es una pérdida segura. Este número ha demostrado, a lo largo de los años, que no es precisamente un imán de premios.

El número 23

El número 23 tiene una reputación mixta, pero en lo que respecta al Euromillones, no es un número muy querido. Aunque el 23 ha salido en algunas ocasiones, la frecuencia con la que aparece es baja en comparación con otros números más populares. Como resultado, muchos apostantes optan por excluirlo de sus apuestas.

Los números más populares en el Sorteo del Euromillones

En contraposición a estos números malditos, hay algunos que parecen tener más suerte. Los jugadores suelen elegir con frecuencia números como el 7, el 11 y el 19, que han salido más veces en los sorteos. Estos números tienen una especie de aura de buena suerte, y es común verlos en los boletos ganadores.

Aunque pueda ser tentador seguir la corriente y evitar los números malditos del Euromillones, la realidad es que todos los números tienen la misma probabilidad de salir en cada sorteo.

La mala fama de números como el 46, el 32 y el 23 se debe a su historial. Pero eso no garantiza que no puedan aparecer en futuros sorteos. Sin embargo, si eres de los que prefieren no tentar a la suerte, puedes seguir evitando estos números.