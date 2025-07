Vox inicia una ofensiva contra el top manta que 'arruina el pequeño comercio'

En la última sesión parlamentaria, el grupo de Vox presentó una moción en el Parlament de Cataluña donde proponía dos cosas. Primero, la protección del negocio local y, por otra parte, la expulsión de la venta ilegal de las calles.

Esta propuesta no ha tenido el apoyo suficiente para salir adelante, contando únicamente con el apoyo del PP y la abstención de Aliança Catalana. El PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP votaron en contra de la propuesta del partido de Ignacio Garriga.

Peligro para el comercio local

Según la PIMEC, la asociación de la pequeña y mediana empresa, la negativa a intervenir a los top manta genera más de 135 millones de euros de perjuicio anual en Barcelona. No solo de manera directa al comercio local, que pierden 65 millones anuales, sino que a causa de productos falsificados la industria pierde 70 millones de euros más.

Y no es solo que la inacción gubernamental está atacando a la actividad comercial, sino que también juega en tu contra. Si los municipios recaudaran los impuestos de licencias que corresponden, contarían con más de 35 millones de euros extra para su presupuesto. Dinero que se podría transformar en iniciativas necesarias para estos municipios o para la mejora de los servicios e infraestructuras.

Encontronazos con las fuerzas del orden

Los top manta no solo revientan el comercio local, sino que cuando se organizan pueden llegar a ser extremadamente violentos. El mes pasado, más de 300 unidades policiales tuvieron que actuar en Salou, donde manteros subsaharianos montaron barricadas en la calle para intentar obstaculizar los registros policiales. Incluso recibieron a los antidisturbios con piedras y otros objetos.

La izquierda apoya y normaliza los manteros

El día 1 de junio pudimos observar, en la carrera 'antirracista', el gran apoyo y cobertura que dan al sindicato mantero grupos como los Comuns o la CUP.

También, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ex de Junts y ahora en el Govern del PSC, ha defendido públicamente a los top manta. ''No són delinqüents, són víctimes", subrayando que el verdadero problema en torno al top manta no es la actividad de los manteros, sino las mafias que los explotan. Ha insistido en que Cataluña debe ofrecer alternativas sociales y regularización migratoria para desmantelar estas redes.

Vox inicia una campaña por toda Cataluña de apoyo al pequeño comercio

Por todo esto, Vox ha decidido poner en marcha una campaña por toda Cataluña para apoyar al abandonado pequeño comerciante catalán. "Esta práctica ilegal “arruina el pequeño comercio y compite deslealmente con él", denuncian desde el partido de Ignacio Garriga.

La campaña pretende "proteger el comercio local y expulsar la venta ilegal de las calles" y consisitirá en el reparto de flyers informativos por toda Cataluña. Desde Vox pondrán el foco en localidades como Barcelona, Tarragona, Salou, Cambrils, Hospitalet, Canovelles, Roses, Sitges, Calafell o Sant Adrià de Besòs, que los consideran algunos de los municipios más afectados por esta "lacra permitida, fomentada y protegida por la Generalitat"