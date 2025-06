El Constitucional avala la ley de amnistía, pero Puigdemont seguirá sin poder volver

El Tribunal Constitucional acaba de anunciar su decisión de avalar la Ley de Amnistía pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios independentistas. Los juristas han emitido su conclusión después de tres días deliberando: la amnistía sí tiene encaje en la Constitución Española.

Este era un trámite imprescindible para que Gobierno, ERC y Junts pudieran avanzar hacia la efectiva aplicación de la Ley. Esta fue aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024, pero se ha encontrado con las reticencias de los jueces a la hora de aplicarla. El aval del Constitucional, donde la mayoría progresista se ha acabado imponiendo, debería allanar las cosas para Sánchez y Puigdemont.

Pero no será tan sencillo, porque el juez de instrucción del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, anunció su intención de mantener la orden de detención contra el expresidente catalán. Llarena considera que la constitucionalidad o no de la amnistía es irrelevante en el caso de la malversación. El magistrado siempre ha defendido que la malversación no entra dentro de los delitos amnistiables.

Puigdemont esperaba que la decisión del Constitucional allanaría el camino de su regreso a Cataluña. La amnistía siempre ha sido para Junts una estrategia política para rehabilitar la figura del expresident en horas bajas. Pero la posición del juez Llarena lo complica todo.

Batalla judicial a la vista

Puigdemont deberá esperar un tiempo más. La negativa de Llarena de retirar la orden de detención abrirá previsiblemente una nueva batalla jurídica entre el Tribunal Supremo y el Constitucional. Hasta que no se dirima esta contienda, Puigdemont seguiría arriesgándose a su detención si pisa suelo español.

El Supremo ya avanzó con antelación su estrategia cuando el Constitucional diera luz verde, como estaba previsto, a la Ley de Amnistía. El juez de instrucción mantendrá la orden de detención bajo el supuesto de que el delito de malversación no está sujeto a la amnistía. Por lo tanto, entiende que la decisión del Constitucional no le interpela.

Una de las claves del aval del Constitucional es precisamente allanar el camino para encajar la malversación en la amnistía. Lo cual sin embargo no es entendido de la misma manera por el juez Llarena, que de momento no se moverá de su posición.

Esto hace prever un litigio judicial que alargará un tiempo más el posible regreso de Puigdemont a Cataluña. Una situación que de momento no alterará las relaciones entre el PSOE y Junts, dado el contexto político actual.