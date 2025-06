Se ríen de la última aventura de Jaume Asens y compañía en Egipto

La última aventura internacional de Jaume Asens y sus amigos ha terminado con un inesperado giro que ha provocado carcajadas en las redes sociales. Los activistas, que habían viajado a Egipto por la "Marcha por Gaza", pensaban que estaban protagonizando un acto de valentía. Sin embargo, lo que no esperaban era que las autoridades egipcias, mucho menos tolerantes que Occidente, decidieran darles una lección bastante dura.

La reacción del gobierno egipcio fue implacable: 400 activistas extranjeros fueron detenidos y sus pasaportes confiscados. El destino final de todos ellos fue el mismo: el aeropuerto de El Cairo, desde donde fueron deportados a sus países de origen. Todo esto ocurrió en la ciudad de Ismailiya, a un paso de la frontera con Gaza, cuando los manifestantes intentaron cruzar el puente para llegar a Rafah:

Lo que los organizadores de la marcha no sabían es que Egipto, un país con políticas mucho más restrictivas, no iba a permitir un acto de estas características fuer de los canales oficiales. El propio gobierno egipcio había avisado previamente que las marchas no serían toleradas sin un permiso expreso, algo que los organizadores no habían solicitado. En cualquier caso, tampoco era ninguna sorpresa que Egipto, como otros muchos países musulmanes, apoyan a Israel.

Las redes desatan el humor

El humor no ha tardado en llegar a las redes sociales. Los usuarios no han dejado pasar la oportunidad de burlarse de la situación. Algunos usuarios han comparado la marcha de Asens y compañía con los programas de "Idiotas por el Mundo".

Otros han señalado que los manifestantes, al parecer, pensaban que Egipto los recibiría con los brazos abiertos como si estuvieran en un festival de paz. "Vaya, pobrecitos, ellos que pensaban que los malos eran los judíos y que en Egipto los recibirían con los brazos abiertos... ¡Tontos!", fue uno de los comentarios más irónicos.

Otros se han reído con la comparación de los activistas con un "anuncio de Estrella Damm del wokismo parasitario subvencionado", mientras que algunos han criticado la postura de Asens, acusándolo de tener un "complejo de salvador blanco", al tiempo que se lamentaban de la falta de trabajo serio en su agenda política.