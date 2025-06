Injusticia en las aulas: profesores presionados para aprobar a alumnos inmerecidamente

El otro día vi un tuit que me pareció demencial. Decidí estirar del hilo y, mi madre, el sistema educativo catalán está mucho peor de lo que nos podamos pensar. Es un auténtico drama, mirad.

El tuit en cuestión decía lo siguiente: Evaluación 2º de ESO: 124 alumnos. Lista con 18 posibles repetidores. Después de mucho debate y sabiendo que no es posible, queda en 9. Dirección dice que imposible, que inspección no lo va a admitir. Solución: repiten 2 absentistas y el resto adelante.

¿Cómo? ¿La inspección, es decir, la Generalitat, presiona a profesores para que aprueben alumnos que realmente deberían repetir?

Lo encontré tan esperpéntico que empecé a hablar con varios profesores y también con David Rabadà, que además de profesor también es jefe de prensa del Sindicato Profesores de Secundaria.

Total, que todos ellos me admitieron que sí, que el sistema presiona a los profesores para que alumnos que no lo merecen, pasen de curso. Y estas presiones vienen de tres frentes: de la ley estatal, de algunas direcciones de algunos centros que no quieren que un número alto de repetidores afecte a la reputación del centro en cuestión y también, atención, de la Generalitat, mediante los inspectores. Y ahí es donde un profesor me contó un caso que me dejó sin palabras.

Un profesor decide que un alumno, que acumula muchas asignaturas suspendidas, repita 3º de ESO. Los padres protestan y acaban yendo al inspector para presentar una reclamación. El alumno en cuestión comienza el curso en septiembre donde le toca según el criterio del profesor, es decir, repitiendo 3º de ESO. Pero nos plantamos en octubre y llega la resolución del inspector. Es decir, la resolución de la Generalidad. ¿Qué dice el inspector? que el alumno no puede repetir y que debe pasar automáticamente a 4º de ESO, ni que ya hayamos empezado el curso. Increíble.

Después, tenemos unos informes PISA que dicen que el sistema educativo catalán está a la cola de España y Europa, unas pruebas de competencias básicas que la Generalitat todavía no se atreve a hacer públicos los resultados, pero que ya avisan de que serán desastrosos. Y, dado que esto es como una bola de nieve que se va haciendo grande y que ya afecta a todo el sistema, también tenemos unos resultados de la selectividad con el porcentaje de estudiantes aprobados más bajo de los últimos cinco años. Y con una nota media que cae por debajo de los registros de 2017.

En este vídeo, que encontraréis en la parte superior de la noticia, os cuento con más detalle este drama y esta injusticia que se vive en nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que algunos se están cargando, que premia la ignorancia y la falta de esfuerzo de los alumnos y que presiona a profesores mientras el problema se va haciendo cada vez mayor.