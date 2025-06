Gabriel Rufián: 'Pido que aprovechemos el tiempo que nos queda aquí'

Ni Gabriel Rufián confía ya en la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de ERC en el Congreso de los Diputados se ha mostrado muy pesimista a la salida de su reunión con el Presidente. El encuentro se enmarca en la ronda de contactos de Pedro Sánchez con sus socios para valorar la estabilidad del Ejecutivo.

Gabriel Rufián admite haber visto “a un Presidente tocado”, y ha dejado entrever que la legislatura está agotada. Ha llegado a pedir al resto de partidos “de la izquierda” que “aprovechemos el tiempo que nos queda aquí, lo que nos quede”.

Para Rufián, hay que “intentar dejarle en la mejor situación posible una vida digna a la gente”. De sus palabras se desprender que ni él mismo ve salida a la crisis actual. “No sé cuánto tiempo nos queda”, ha reiterado, “y creo que tenemos que aprovechar el tiempo”.

Los socios de Pedro Sánchez habían mostrado reservas sobre su continuidad tras el caso de presunta corrupción que afecta al PSOE. Pero hasta ahora, nadie ha hablado con tanta contundencia como Gabriel Rufián. Y es también significativo que lo diga precisamente él, que se ha revelado como el socio más fiable incondicional del Gobierno.

El Rufián más duro contra Sánchez

Incluso ERC ha cambiado de estrategia en las últimas horas. Aunque inicialmente apoyó al PSOE al denunciar una campaña de la extrema derecha judicial y mediática, finalmente no ha tenido más remedio que mostrar un perfil duro. Ahora, tanto Esquerra como Junts intentan aprovechar la crisis del PSOE para apretar las tuercas a Pedro Sánchez.

Los republicanos han pedido la aceleración del calendario para la Hacienda Catalana, y Junts ha pedido garantías del cumplimiento de los acuerdos. Ahora que el barco se hunde, los socios de Gobierno aprovechan para sacarle a Sánchez todo lo que puedan.

Rufián ha escenficado el cambio de tono de ERC esta mañana, en la sesión de control al Gobierno. Ha advertido a Pedro Sánchez que no tolerarán un nuevo caso de corrupción como la Gürtel, aunque venga del PSOE. Ha deslizado que Esquerra podría hacer caer al Gobierno para que sean los ciudadanos quienes decidan.

"No nos obliguen a escoger entre corruptos", ha exclamado, "la izquierda no puede robar". Ha propuesto a Sánchez que se persone en la causa contra sus exsecretarios generales. "No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final haremos que la gente decida, y luego no nos responsabilicen".